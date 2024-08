- Progressi di costruzione di un valico di frontiera con la Danimarca sulla autostrada a una corsia A7

La autostrada A7 al punto di attraversamento del confine con la Danimarca è prevista essere in costruzione fino a novembre. Secondo la Autobahn GmbH, questa porzione della strada, costruita nel 1972, è in grave necessità di ristrutturazione. I lavori di ristrutturazione dell'area di sosta di Ellund inizieranno lunedì.

A partire dal 1º settembre, il traffico diretto verso la Germania verrà deviato su una strada a senso unico attraverso l'area di sosta. Successivamente, la strada stessa nella zona di frontiera verrà revitalizzata in direzione sud.

A partire dalla metà di settembre, sia il traffico in direzione nord che in direzione sud utilizzeranno la corsia di marcia in direzione nord. Sarà disponibile una sola corsia in ogni direzione. L'accesso sud dell'autostrada A7 a Flensburg/Harrislee sarà chiuso durante questo periodo. Entro novembre, l'autostrada dovrebbe essere completamente accessibile, sebbene i lavori di ristrutturazione dell'area di sosta continueranno fino all'estate del 2025.

Mentre la stagione delle vacanze in Danimarca volge al termine, la Autobahn GmbH si aspetta un traffico congestionato minimo. Lo scorso anno è stata ristrutturata la corsia di marcia in direzione nord. La collaborazione con l'autorità danese, Veidirektorat, è stata estremamente fluida, come ha notato il portavoce della Autobahn GmbH, Torben Wiencke.

La chiusura dell'accesso sud dell'autostrada A7 a Flensburg/Harrislee durante il periodo in cui sono disponibili solo una corsia in ogni direzione è gestita dalla Commissione. Al termine della revitalizzazione in direzione sud, la Commissione sorveglierà il ripristino della capacità massima dell'autostrada A7.

Leggi anche: