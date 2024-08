Progressi del conflitto commerciale UE-Cina?

Il confronto tra Cina e UE riguardo alle tariffe commerciali è sull'orlo di un potenziale escalation disastrosa. L'UE ha imposto tariffe su automobili elettriche cinesi e, in risposta, la Cina sta riconsiderando le tariffe su prodotti lattiero-caseari dall'UE, inclusi latte, formaggi e panna, nonché automobili di case automobilistiche europee:La tensione tra la seconda economia più grande del mondo, la Cina, e l'Unione Europea si sta intensificando. La probabilità di una spirale di escalation, che era stata precedentemente prevista, sembra sempre più plausibile con il passare dei giorni.

Il governo tedesco e la Commissione UE continuano a mantenere speranze per una risoluzione. Tuttavia, circolano voci che l'UE ha sospeso temporaneamente le sue tariffe straordinarie su automobili elettriche cinesi per i mesi estivi. La ragione dietro questa azione è incerta, così come i dettagli delle trattative. Per ora, sembra che Pechino stia costruendo una scena minacciosa revisionando le tariffe alimentari.

Il 14 luglio, il Ministero del Commercio cinese ha annunciato l'intenzione di esaminare ulteriori tariffe su importazioni europee. Queste tariffe riguarderebbero prodotti lattiero-caseari come formaggi assortiti, latte e panna. Questo esame dovrebbe concludersi entro dodici mesi, citando un reclamo presentato da associazioni dell'industria lattiero-casearia cinese sin dalla fine di luglio. Tuttavia, è probabile che si tratti di una mossa di ritorsione in risposta alle tariffe speciali dell'UE su automobili elettriche cinesi.

Già a giugno, la Cina ha avviato un'indagine antidumping su importazioni di carne di maiale dall'UE, che colpisce principalmente Spagna, Paesi Bassi e Danimarca. Nonostante il valore maggiore delle esportazioni di carne di maiale e prodotti lattiero-caseari dell'UE in Cina, le tariffe cinesi su questi prodotti avrebbero un impatto inferiore sulle esportazioni dell'UE rispetto alle tariffe cinesi su veicoli elettrici.

Qual è il piano di Pechino?

Secondo l'analisi degli esperti, la Cina ha esportato prodotti lattiero-caseari per €1,7 miliardi nel 2023, dopo €2 miliardi nel 2022, rendendola il secondo più grande fornitore di prodotti lattiero-caseari dell'UE dopo la Nuova Zelanda. La Francia sarebbe la più colpita dalle tariffe sui prodotti lattiero-caseari in questo settore. Il valore delle importazioni di carne di maiale e suoi derivati dall'UE era di oltre €3 miliardi nel 2023, secondo i dati cinesi. Tuttavia, questo totale è ancora significativamente inferiore al valore delle esportazioni di automobili elettriche cinesi nell'UE nel 2023 ($13,5 miliardi). Di conseguenza, le tariffe sui prodotti lattiero-caseari arrecherebbero meno danni all'UE rispetto alle tariffe cinesi su automobili elettriche.

Sembra che la Cina abbia anche gli occhi sulle case automobilistiche straniere riguardo alle possibili tariffe sulle importazioni. Come ha rivelato il Ministero del Commercio, hanno consultato esperti, associazioni industriali e rappresentanti del settore su proposte per aumentare le tariffe su veicoli importati con grandi motori. Questa situazione non è nuova; a maggio, gli insider hanno suggerito che i veicoli interessati in Cina potrebbero essere soggetti a tariffe fino al 25%. Ciò avrebbe anche un significativo impatto sui produttori di automobili tedeschi.

20 programmi di sovvenzioni dell'UE sotto esame

A quanto pare, la Cina ha anche nel mirino alcuni programmi di sovvenzioni dell'UE per eventuali tariffe sulle importazioni. Il Ministero del Commercio ha annunciato l'intenzione di esaminare 20 programmi di sovvenzioni dei paesi dell'UE, principalmente la politica agricola comune dell'UE, nonché programmi nazionali dell'Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Italia, Irlanda e Romania. Questo potrebbe essere un sollievo per la Cina, data la sua capacità industriale in eccesso e la dipendenza dalle esportazioni dell'UE, ma l'entità del suo impatto sull'UE rimane incerta.

Disputa sulle sovvenzioni

La disputa è iniziata quando l'UE ha imposto tariffe su case automobilistiche cinesi di veicoli elettrici, sostenendo che questi veicoli sono generalmente 20% più economici delle alternative nazionali a causa di sovvenzioni cinesi eccessive. L'UE accusa la Cina di creare vantaggi competitivi sleali per i suoi veicoli elettrici, danneggiando così la transizione verso la mobilità elettrica dei produttori automobilistici europei.

Il governo cinese a Pechino ha criticato aspramente le tariffe sulle importazioni dell'UE, definendole una violazione delle regole dell'OMC e un atto sleale per la concorrenza. Il Ministero del Commercio ha esortato Bruxelles ad abbandonare il suo approccio errato e a intraprendere azioni concrete per prevenire un'escalation nella disputa commerciale.

I dipendenti della Commissione UE sostengono che le trattative con Pechino potrebbero ancora prevenire le tariffe. Tuttavia, i colloqui non hanno ancora prodotto risultati. Martedì, la Commissione UE ha reso noti i tassi tariffari definitivi per i marchi dei singoli produttori, come il 17% per il produttore cinese BYD e un tasso massimo del 36,3% per SAIC. Queste tariffe erano inizialmente previste per applicarsi retroattivamente dal 1° luglio. Tuttavia, la Commissione ha subsequently dichiarato che i requisiti legali per il recupero retroattivo delle tariffe non sono stati soddisfatti. La decisione se le tariffe punitive saranno effettivamente applicate è prevista per la fine di ottobre. Rimas

