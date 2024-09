- Progressi dei progetti per la città scientifica di Amburgo Bahrenfeld

Sviluppi nel progetto della Città della Scienza di Amburgo Bahrenfeld

I progressi nell'istituzione della Città della Scienza di Amburgo Bahrenfeld, situata accanto al Volkspark Altona, hanno accelerato ulteriormente. La società danese Cobe Copenhagen ha vinto il processo di dialogo competitivo in corso, iniziato ad ottobre 2023, per la supervisione della progettazione urbana e della strategia di distribuzione della proprietà dell'area della Città della Scienza "Quartieri vicino al Parco".

Il loro progetto fa da base per la pianificazione funzionale, prevista per il 2026, e per l'integrazione nei progetti di costruzione. La prima fase di costruzione è prevista per il periodo 2027-2028.

Ricerca, istruzione e commercio in equilibrio

La Città della Scienza di Amburgo Bahrenfeld cerca di fondere ricerca di alto livello, istruzione universitaria e imprese innovative. Secondo il piano del 2019 presentato dal Senato, l'area di 125 ettari intorno al campus di ricerca fondamentale esistente, ancorato dal German Electron Synchrotron (DESY), dall'Università di Amburgo e dalla Società Max Planck, sarà sviluppata entro il 2040.

Secondo le parole del Senatore per lo Sviluppo Urbano Karen Pein (SPD), questo progetto comporta: "125 ettari, 3.800 nuove unità abitative, 2.000 ricercatori, 5.500 studenti e migliaia di opportunità di lavoro".

Proposta di S-Bahn

La regione "Quartieri vicino al Parco", attualmente in fase di pianificazione del dialogo competitivo, copre un'area di circa 55 ettari vicino al Volkspark Altona. Comprende il terreno del circuito, i giardini adiacenti, la costruzione in corso del copertura dell'autostrada A7 e si estende a Holstenkamp.

Oltre alle 3.800 unità residenziali, il piano include strutture ricreative e sportive, servizi sociali, scuole e un campus universitario. Inoltre, è prevista la costruzione di una linea S-Bahn sotterranea con una stazione centrale all'interno dell'area.

I progetti di costruzione dipenderanno in gran parte dal progetto fornito da Cobe Copenhagen, che ha vinto il processo di dialogo competitivo per la progettazione urbana e la strategia di distribuzione della proprietà dell'area della Città della Scienza. La prima fase di costruzione della Città della Scienza di Amburgo Bahrenfeld è prevista per il periodo 2027-2028.

La linea S-Bahn prevista, parte integrante dello sviluppo, comprenderà una stazione centrale all'interno dell'area "Quartieri vicino al Parco", offrendo opzioni di pendolarismo agevoli per i 2.000 ricercatori e i 5.500 studenti previsti.

Leggi anche: