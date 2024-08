Il 'Yellowstone' andrà avanti? - Programmata per la sesta stagione

Oggi è emerso che il secondo segmento della quinta stagione di Yellowstone uscirà in Germania questo novembre. Per un po', i telespettatori si aspettavano che questa serie neo-western si concludesse con la stagione 5B. Tuttavia, come suggerito dalle pubblicazioni del settore come "Variety", ci sono piani per una sesta stagione. Si dice che siano in corso trattative contrattuali con i nuovi membri principali del cast.

Una sesta stagione di Yellowstone è in vista?

although the contracts haven't been sealed yet, it's rumored that the show will continue with Kelly Reilly (47) and Cole Hauser (49) at the helm. Reilly interpreta Beth Dutton, la figlia testarda e spesso tempestuosa del precedente personaggio principale, John Dutton III, interpretato da Kevin Costner (69).

Costner non farà parte della stagione 5B, il che ha portato alla convinzione diffusa che la seconda metà della quinta stagione avrebbe segnato la fine di questa serie di successo.

In modo interessante, è stato annunciato in agosto che la leggenda del cinema Michelle Pfeiffer (66) assumerà il ruolo principale nell'imminente spin-off di Yellowstone, "The Madison". Il terzo spin-off, dopo "1883" e "1923", si svolgerà nel presente e potrebbe potenzialmente riprendere dove Yellowstone si è interrotto. Yellowstone è stata la serie drammatica più di successo della televisione americana negli ultimi anni.

Sulla base delle informazioni fornite dalle pubblicazioni del settore come "Variety", sembra che ci sia un piano per una sesta stagione di Yellowstone. Nonostante le trattative contrattuali in corso con i nuovi membri principali del cast, tra cui Kelly Reilly e Cole Hauser, non è chiaro se Yellowstone proseguirà oltre la stagione 5B.

Leggi anche: