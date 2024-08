- Progetto modello contro l'assenza di casa ampliato

Progetto Pilota "Housing First" per l'alloggio dei senzatetto nel Reno-Palatinato entra nella sua seconda fase. Secondo il Ministero del Welfare, verrà esteso a tre ulteriori località quest'anno. I comuni e le associazioni di welfare possono presentare domanda per un finanziamento annuale fino a 75.000 euro entro il 15 settembre.

La domanda è elevata: 160 richieste da parte degli interessati

Dall'inizio del 2023, lo stato finanzia il collocamento di appartamenti permanentemente sicuri per i senzatetto nelle città di Coblenza e Landau, nonché nella regione del Westerwald. Da allora, secondo il Ministero del Welfare, 26 senzatetto sono stati in grado di trasferirsi nei loro appartamenti. Inoltre, ci sono state 160 richieste da parte degli interessati per partecipare ai progetti.

L'approccio "Housing First" proviene dagli Stati Uniti e colloca il collocamento in alloggio all'inizio del processo di assistenza per i senzatetto. Avere un proprio appartamento dovrebbe essere la base per un processo di stabilizzazione individuale. La terapia o l'astinenza non sono una condizione per la partecipazione, l'uso di ulteriori servizi di supporto e consulenza è volontario.

Per soddisfare la domanda crescente, sono previsti ulteriori luoghi per il progetto "Housing First". Gli alloggi previsti forniranno un ambiente stabile di vita per più senzatetto, contribuendo al loro processo di stabilizzazione generale.

