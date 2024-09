- Progetto di workshop per il risparmio di costi presso Volkswagen a Zwickau

Dopo aver reso noto un rigido piano di riorganizzazione per il gruppo VW, è stata convocata un'assemblea straordinaria presso lo stabilimento di Zwickau per giovedì. Fonti suggeriscono che il capo del marchio VW, Thomas Schäfer, sarà presente. Tuttavia, il suo arrivo in Sassonia potrebbe non essere caloroso, considerato che i rappresentanti dei sindacati hanno tabulato potenziali conflitti. "Se i lavoratori non esprimono il loro dissenso ora, quando lo faranno?"

Iniziata questa settimana, la maggiore casa automobilistica d'Europa ha dichiarato l'intenzione di stringere la cinghia per il marchio VW di base in risposta alle condizioni economiche sfavorevoli. La possibilità di chiusure degli stabilimenti in Germania e perdite di posti di lavoro non sembra più improbabile.

Tuttavia, l'impatto di questi tagli sulla Sassonia è ancora da determinare. La Sassonia ospita tre luoghi VW: la Transparent Factory a Dresda, lo stabilimento motore a Chemnitz e lo stabilimento di produzione dell'e-Golf a Zwickau, che impiegano collettivamente circa 11.000 persone.

Il gruppo VW sta valutando una riorganizzazione, che include possibili aggiustamenti nella produzione di veicoli nei suoi stabilimenti tedeschi. Questo potrebbe avere un significativo impatto sulla forza lavoro dello stabilimento di produzione dell'e-Golf a Zwickau, uno dei tre luoghi VW in Sassonia.

