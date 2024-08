- Progetto di ingorghi in vacanza: congestione prevista al confine

Durante l'ultimo weekend delle vacanze estive, le autostrade del Reno-Palatinato saranno probabilmente congestionate dall'ADAC. Secondo un rappresentante dell'ADAC, le aree vicino ai confini con l'Assia e la Renania Settentrionale-Vestfalia sono quelle che solitamente registrano il traffico più intenso. Di conseguenza, i turisti del Reno-Palatinato dovrebbero aspettarsi ingorghi significativi, in particolare sull'A1 e sull'A3.

Si prevedono ritardi nella regione di Colonia e lungo la strada per Francoforte sul Meno. Tuttavia, potrebbe anche essere lento sull'A61: i conducenti incontreranno numerosi cantieri lungo quel tratto. Ad esempio, due importanti ponti vallivi sono in fase di ristrutturazione su quel tratto.

Molti turisti hanno già fatto ritorno al Reno-Palatinato

Il rappresentante dell'ADAC ritiene che la fase più trafficata delle vacanze estive sia già passata: non sarà altrettanto caotico come l'ultimo weekend di luglio, quando tutti gli stati federali erano in vacanza contemporaneamente. "Certo, ci sono ancora alcuni ritardatari", ha ammesso. Ma molti hanno già fatto ritorno a casa.

Coloro che devono ancora affrontare il viaggio di ritorno dalle loro vacanze possono rendere il loro viaggio più gestibile. "Parti presto la mattina o tardi la sera", ha suggerito il rappresentante. E: "Se devi fare rifornimento, fallo sempre fuori dalle autostrade". Al momento, questo può farti risparmiare circa 70 centesimi al litro.

Nonostante molti turisti stiano facendo ritorno a casa, il weekend successivo si annuncia impegnativo. In particolare per coloro che attraversano la regione di Colonia o si dirigono verso Francoforte sul Meno, le autostrade A1 e A3 potrebbero ancora registrare ingorghi significativi durante quel weekend.

