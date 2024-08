- Progetto di ampliamento di un centro per bambini e giovani

Per anni, l'Ufficio dell'Ombudsman per i Diritti dei Bambini e dei Giovani, con sede a Francoforte, è stato il punto di riferimento per i giovani in caso di conflitti, ad esempio con l'ufficio di assistenza sociale per i giovani. Come annunciato dal Ministro degli Affari Sociali e della Gioventù dell'Assia, Heike Hofmann (SPD), l'ufficio sta per espandere i suoi servizi. È stato sviluppato un concetto per questo scopo e sarà implementato passo passo.

Nel prossimo anno è prevista l'istituzione di un ufficio regionale a Kassel, con la possibilità di istituirne un altro nel sud dell'Assia.

Mediazione nei conflitti con le autorità e i fornitori di servizi

L'Ufficio dell'Ombudsman è a disposizione dei giovani che vivono in istituzioni o in famiglie affidatarie. Fornisce consulenza e mediazione, ad esempio in caso di controversie relative al costo dei servizi con i fornitori dell'assistenza sociale per i giovani. "La domanda è elevata e in aumento", ha detto Hofmann. Lo scorso anno, l'Ufficio dell'Ombudsman ha ricevuto più di 300 richieste.

La consulenza è indipendente, gratuita e può essere anche anonima. L'obiettivo è incoraggiare i giovani ad affermare i loro diritti, ha detto Hofmann. Possibili argomenti potrebbero essere se l'importo della paghetta è adeguato o se un servizio di supporto può essere proseguito. L'obiettivo è bilanciare i poteri tra le autorità e i giovani, ha detto Miriam Zeleke, Commissario di Stato per la Partecipazione e la Promozione dei Diritti dei Bambini e dei Giovani.

Indipendente e non vincolato da istruzioni

Da un cambiamento nella legge, i Länder devono garantire che esista un Ufficio dell'Ombudsman che lavora in modo indipendente e non vincolato da istruzioni. Hofmann ha presentato una decisione di finanziamento di 350.000 euro all'associazione, che finanzierà il lavoro per l'anno in corso. Questo dovrebbe essere garantito nei prossimi anni, ha detto il Ministro. Con i soldi, saranno assunti ulteriori personale - attualmente, l'Ufficio dell'Ombudsman ha dovuto imporre un divieto per i nuovi casi a causa del elevato numero di richieste.



