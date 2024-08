Progetti rispettosi del clima: la banca centrale cinese estende il quadro di prestito per gli investimenti verdi

Per sostenere ulteriori investimenti in progetti a basso contenuto di carbonio, la banca centrale cinese ha esteso la sua linea di credito per le istituzioni finanziarie. La banca centrale continuerà il suo programma per sostenere le aziende in progetti di evitamento CO2 fino al 2027, come annunciato dal Consiglio di Stato domenica.

Il programma è stato istituito nel 2021. Le banche possono ricevere fino al 60 percento dell'importo del capitale per prestiti idonei a un tasso di interesse annuo del 1,75 percento. In quel momento, la Cina ha promesso anche di sviluppare una politica fiscale e di investimento per sostenere la "transizione verde" in una dichiarazione sui obiettivi politici, sebbene mancassero piani di implementazione concreti.

Il piano includeva la promozione dei veicoli elettrici, degli elettrodomestici a risparmio energetico e idrico o l'uso di materiali da costruzione più ecologici. L'obiettivo era aumentare la quota di consumo di energia non fossile around il 25 percento entro il 2030.

Secondo il piano annunciato domenica, la Cina si prefigge di trasformare completamente la sua economia in una verde e a basse emissioni di carbonio entro il 2035 e ridurre le emissioni di CO2 in quel momento.

