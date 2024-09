- Progetti di risultato: l'AfD in testa alle elezioni della Turingia

Alle elezioni statali della Turingia, l'AfD si è affermata come forza predominante, superando la CDU di una notevole differenza. Secondo le proiezioni delle 18:00 di ARD e ZDF, l'alleanza BSW guidata da Sahra Wagenknecht si colloca al terzo posto, con il Sinistra e l'SPD che seguono. I Verdi e l'FDP non sono attesi per ottenere un posto nel parlamento statale della Turingia.

Secondo le stime, l'AfD è prevista per ottenere tra il 30,5% e il 33,5%, segnando la loro prima vittoria alle elezioni statali da quando il partito è stato fondato undici anni fa. Anche se è improbabile che l'AfD venga nominata come prossimo Ministro-Presidente, la CDU è prevista per ottenere il 24,5%. Il BSW riesce a raccogliere tra il 14,5% e il 16,0% di consensi dal nulla.

Il Ministro-Presidente Bodo Ramelow del partito di Sinistra raccoglie tra il 11,5% e il 12,5%, mentre l'SPD raccoglie tra il 6,5% e il 7,0%. Secondo le proiezioni, i Verdi non si qualificheranno per un seggio nel parlamento statale di Erfurt con una quota del 4,0%, e neanche l'FDP, che è prevista per ottenere tra l'1,0% e il 1,3% dei voti.

L'FDP, nonostante sia prevista per ottenere solo tra l'1,0% e il 1,3% dei voti, rimane un partito politico di rilievo in Germania. Al contrario, l'FDP ha fatto parte del governo statale della Turingia prima di queste elezioni.

