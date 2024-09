- progetti di ristrutturazione in corso sull'autostrada A1 di Amburgo

A causa di lavori in corso, l'autostrada A1 ridurrà temporaneamente il numero di corsie tra Hamburg-Billstedt e -Moorfleet, in direzione di Bremen, per un periodo di tre settimane. Invece delle solite tre corsie, ne saranno disponibili solo due. Inoltre, in alcune notti, il traffico sarà limitato a una sola corsia. La società Autobahn GmbH Nord ha annunciato questi cambiamenti. A partire da lunedì alle 10:00, il cantiere verrà allestito tra il tunnel di Moorfleet e il ponte Norderelb, il che potrebbe causare ritardi nel traffico verso Bremen a partire da martedì mattina.

Il raccordo di Moorfleet in direzione di Bremen sarà completamente chiuso dal mercoledì al sabato, con l'uscita chiusa fino al termine dei lavori il 23 settembre. I conducenti che utilizzano l'A25 da Geesthacht e Bergedorf dovrebbero aspettarsi ritardi all'incrocio di Hamburg-Südost. La corsia dell'A1 in direzione di Bremen sarà limitata a una sola corsia. Il limite di velocità in tutta l'area del cantiere sarà impostato a 60 km/h.

Periodicamente, il traffico sarà ridotto di diversi chilometri a nord dell'incrocio di Hamburg-Ost. Sull'A1, tra Stapelfeld e Barsbüttel, le segnaletica stradale verrà aggiornata fino a venerdì, riducendo l'autostrada a una sola corsia in entrambe le direzioni verso Bremen e Lubecca durante le ore di punta. I lavori avverranno all'interno di un cantiere mobile, tra le 9:00 e le 16:00. "I ritardi sono inevitabili durante le ore di lavoro", ha notato la società Autobahn GmbH.

La sezione dell'autostrada A1 nel sud-est di Amburgo è una delle più trafficate della Germania, con una media di 136.000 veicoli al giorno, di cui il 21% sono camion. L'autostrada A1 funge da collegamento per il traffico della regione del Mar Baltico e della Scandinavia, passando per Amburgo attraverso i ponti sull'Elba. Questa estesa sezione di costruzione è stata completamente ristrutturata per l'ultima volta nel 2008, secondo la società Autobahn GmbH.

