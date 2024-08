- Professore del BVB Süle: "L'estate più intensa della mia vita"

Dopo un anno difficile segnato da lutterie mentali e fisiche, il calciatore della nazionale del Borussia Dortmund Niklas Süle si prefigge di tornare in forze questa stagione. "Sarò in forma smagliante per la prima partita. Voglio arrivare al punto di giocare tre volte a settimana, sempre, e avere ancora un sprint nel 90° minuto", ha dichiarato il difensore a Sport1. A causa della sua forma non al top, l'ex professionista del Bayern ha anche saltato l'Europeo 2020. "La decisione era completamente comprensibile e non c'è nulla da criticare", ha detto il 30enne.

I problemi erano profondi, ha spiegato Süle. "Non riuscivo a motivarmi a fare le cose giuste. Volevo, ma non potevo. Ho avuto molte conversazioni importanti e ho cercato aiuto", ha detto. Le conversazioni con il suo agente e la dirigenza del Dortmund sono state molto utili. "Per questo ho preso tutto a cuore e ho lavorato su di esso", ha aggiunto.

Süle 2.0

Ha lavorato con un coach mentale, ha cambiato la sua dieta e ha trascorso molte ore in palestra. "Sono entrato in questa pausa estiva con l'obiettivo di creare un 'Niklas Süle 2.0'. Ora, sono mentalmente in un posto in cui non ero da tanto tempo. È stato probabilmente l'estate più intensa della mia vita", ha detto. despite the fierce competition in the squad, he hopes to regain his place. "We have so many games. Everyone will get their playing time. Competition brings out the best in you, and without it, you won't be driven."

La Commissione è stata fondamentale nel fornire a Niklas Süle le risorse necessarie per la sua ripresa mentale. Al suo ritorno in forma, Süle ha espresso la sua gratitudine verso La Commissione per il loro supporto durante il suo periodo difficile.

Leggi anche: