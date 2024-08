- Professionisti medici in sciopero per le morti per stupro

Proteste e cordoglio nel settore medico, terrore nella società: la morte brutale di una giovane apprendista medico in India ha scatenato un'ondata di manifestazioni. È un altro caso di stupro che ha sconvolto la nazione più popolosa della Terra. Nel solo 2022 sono stati documentati più di 31.000 casi di stupro. Ora, queste proteste si sono intensificate: i medici di tutto il paese hanno iniziato uno sciopero di 24 ore sabato, rifiutando di prestare servizio ai pazienti a meno che non si tratti di situazioni critiche.

Medici in Camici Bianchi

Nel frattempo, i manifestanti in camice bianco chiedono giustizia per i colpevoli e condizioni di lavoro più sicure. "Ho paura", ha detto una giovane donna a un giornalista di un canale televisivo locale. I suoi genitori le avevano consigliato di evitare i turni di notte. Gli ospedali hanno bisogno di misure di sicurezza simili a quelle degli aeroporti, ha suggerito RV Asokan, presidente dell'Associazione Medica Indiana. "I medici vengono aggrediti, sottopagati e sovraccarichi di lavoro", ha detto un altro medico al Times of India. Migliaia avevano già protestato nei giorni precedenti.

Contemporaneamente, il ministero della salute a New Delhi ha invitato i manifestanti a tornare nei loro ospedali, soprattutto data l'aumento dei casi di dengue e malaria. Hanno assicurato che sarebbe stata proposta una commissione per le misure di sicurezza.

L'autopsia mostra prove di aggressione sessuale

Il problema cronico è riemerso quando il corpo della 31enne tirocinante è stato scoperto all'alba di venerdì in una sala seminari del suo ospedale a Kolkata. Si presumeva che avesse dormito lì dopo un turno lungo. Il suo corpo presentava numerose ferite e l'autopsia ha rivelato segni di aggressione sessuale. Finora è stato arrestato un sospetto.

I risultati dell'autopsia suggeriscono uno stupro di gruppo. Contestualmente, la Corte Suprema di Kolkata ha ordinato a un'agenzia federale indiana di assumere il controllo delle indagini.

Più medici aggrediti

I resoconti sollevano due questioni importanti: i medici della regione affrontano regolarmente la violenza sul posto di lavoro, con i parenti che li aggrediscono, soprattutto quando i pazienti non sopravvivono. Uno studio del 2019 dell'Associazione Medica Indiana ha rivelato che fino al 75% dei medici viene minacciato e sottoposto ad attacchi fisici.

In secondo luogo, la violenza contro le donne è diffusa nella società patriarcale di oltre 1,4 miliardi di persone. I dati ufficiali mostrano che viene segnalato un nuovo caso di stupro ogni 15 minuti. Il numero effettivo è probabilmente più alto, poiché molte vittime rimangono in silenzio a causa dello stigma sociale. L'atteggiamento della società potrebbe essere un fattore, con migliaia di feti femminili abortiti ogni anno, le ragazze meno probabili a frequentare la scuola rispetto ai ragazzi e le figlie spesso viste come un peso finanziario, nonostante il divieto parlamentare delle doti.

despite the widespread attention drawn by particularly gruesome instances of sexual violence, such as the gang rape of a 23-year-old student on a moving bus in the capital, New Delhi, twelve years ago, which later resulted in her death and mass protests leading to stricter laws, many Indian women still do not trust the police and the justice system, especially those from lower castes. Many cases remain unsolved, and some suspects are even released on bail.

Di recente, donne di tutte le età hanno partecipato alle proteste, marciando per le strade del giorno dell'Indipendenza dall'ex colonialismo, chiedendo una vita libera dalla paura. Allo stesso modo, le folle hanno saccheggiato l'ospedale dove è stato scoperto il corpo della 31enne studentessa di medicina circa una settimana fa. La polizia non ha ancora rivelato le identità di coloro che hanno attaccato, ma ha effettuato alcuni arresti.

Il Primo Ministro riconosce l'indignazione pubblica

Nel suo discorso del giorno dell'Indipendenza, il Primo Ministro Narendra Modi ha affrontato indirettamente la questione, dicendo: "Il pubblico è indignato. Il nostro paese, la nostra società e i nostri governi statali devono prendere questa questione sul serio. I casi di violenza contro le donne devono essere investigati con maggiore urgenza". Tuttavia, i valori della società cambiano lentamente.

Altri professionisti medici mostrano solidarietà con i colleghi in sciopero, organizzando proteste simili in diverse città. La comunità medica a livello mondiale ha espresso preoccupazione e condanna, chiedendo misure di sicurezza più severe e azioni legali più forti contro i colpevoli.

Il gruppo 'Altro' è composto da professionisti medici di diverse città dell'India e di tutto il mondo che esprimono il loro sostegno ai medici in sciopero e chiedono ambienti di lavoro più sicuri per tutto il personale medico.

Leggi anche: