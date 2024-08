Professionale secondario di campo, a quanto pare sotto anestesia.

Durante una vittoria per 4-0 contro l'SV Darmstadt, il difensore di Elversberg Florian Le Joncour ha subito una brutta caduta, che ha richiesto un lungo trattamento sul campo. A causa dell'infortunio, il francese è stato costretto a lasciare il campo in barella, suscitando l'applauso del pubblico. La partita è stata momentaneamente sospesa per circa 20 minuti a causa dell'emergenza medica.

A seguito di un contrasto aereo, Le Joncour si è infortunato al braccio, necessitando di cure mediche immediate. Il dolore era così intenso che è stato somministrato un anestetico locale sul campo. L'area intorno all'area di rigore è stata sorvegliata da steward con asciugamani per permettere alle squadre mediche di prestare le cure del caso. Con l'acclamazione del pubblico, Le Joncour è stato portato via in barella e poi trasferito in ambulanza. Il tweet del Saarländischer Zweitligist ha confermato la successiva conversazione del referee Lukas Benen con entrambe le squadre per riprendere il gioco.

Corsa sfavorevole per il Darmstadt 98

Al momento della sospensione, Elversberg conduceva per 3-0. Dopo la ripresa del gioco, Filimon Gerezgiher ha segnato il 4-0 per Elversberg. Il Darmstadt 98, retrocesso lo scorso anno, sta affrontando difficoltà nella 2. Bundesliga. Hanno vinto solo una delle ultime 31 partite di campionato e hanno conquistato un solo punto su dodici possibili, perdendo tre delle prime quattro partite di questa stagione.

Luca Schnellbacher ha aperto le danze per Elversberg (5'), mentre Fisnik Asllani ha raddoppiato il vantaggio (20'). Dopo la ripresa, Darmstadt ha aumentato la pressione offensiva, ma il secondo gol di Asllani (59') ha suggellato la vittoria di Elversberg. Gerezgiher ha sfruttato un errore di Kai Klefisch nella ripresa per siglare il 4-0. La prima vittoria stagionale di Elversberg li ha portati a metà classifica.

Gli Elversbergers hanno dominato la partita sin dall'inizio, mettendo in difficoltà il Darmstadt che non riusciva a seguirli. Schnellbacher ha segnato il primo gol senza opposizione, mentre il capitano di Darmstadt Clemens Riedel ha involontariamente aiutato Asllani a segnare il secondo. Il terzo gol è stato causato da un errore di Klefisch nella rimessa laterale.

Durante la partita, c'è stata una pausa a causa dell'infortunio di Le Joncour, che ha causato preoccupazione tra la squadra e il pubblico. Dopo il trattamento, il Darmstadt 98 ha faticato ancora di più, senza ottenere molte vittorie nelle ultime partite di campionato.



