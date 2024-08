Prof. Jörg Rocholl: Questa è la nostra strategia per avere un impatto!

Nel recente episodio di "Biz and Beyond", Sandra Navidi e Ulrich Reitz si immergono in una discussione sulla politica economica. Qui, il professor Jörg Rocholl, che è anche presidente dell'ESMT di Berlino, rivela il ritardo della digitalizzazione in Germania. Inoltre, discute il potenziale della crescita economica nel guidare sia il progresso sociale che quello ambientale. Inoltre, il professor Rocholl suggerisce che il freno al debito, un concetto economico cruciale, potrebbe richiedere una rivalutazione alla luce delle sfide globali. Egli sottolinea la necessità di riforme del sistema sociale e l'intensità della concorrenza da parte dei giocatori internazionali. Assolutamente da ascoltare per coloro che cercano informazioni sul futuro fiscale della Germania.

