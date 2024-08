- Produzione sostenibile di idrogeno per applicazioni industriali

Air Liquide, un'azienda francese del gas, ha ufficialmente inaugurato una struttura a Oberhausen per la produzione di idrogeno a emissioni zero. Questo impianto, noto come elettrolizzatore, suddivide l'acqua in idrogeno e ossigeno utilizzando l'energia eolica. La pianta ha una capacità di produzione di 20 megawatt, in grado di produrre circa 2.900 tonnellate metriche di idrogeno all'anno, secondo l'annuncio dell'azienda.

Il budget per la costruzione di questo elettrolizzatore ammontava a 45 milioni di euro

Questa struttura è stata costruita all'interno di un complesso chimico e collegata a una rete di idrogeno esistente di Air Liquide. "La posizione nel cuore industriale della Ruhr rende facile soddisfare i grandi consumatori di idrogeno", ha dichiarato l'azienda. Air Liquide ha collaborato con il produttore di tecnologia energetica Siemens Energy per progettare l'elettrolizzatore "Trailblazer", che è costato circa 45 milioni di euro.

L'idrogeno è un ingrediente fondamentale, in particolare nel settore chimico. In futuro, è previsto che verrà utilizzato ampiamente nella produzione di acciaio. La sua produzione a basse emissioni di carbonio mira a ridurre in modo significativo le quantità di anidride carbonica in questo settore. Il principale produttore di acciaio della Germania, Thyssenkrupp, ha intenzione di costruire una fabbrica di acciaio nelle vicinanze di Duisburg che richiede circa 143.000 tonnellate di idrogeno verde all'anno.

"L'integrazione con una rete di idrogeno esistente accelererà la riduzione delle emissioni di carbonio nei grandi settori della Renania Settentrionale-Vestfalia e stimolerà la mobilità a basse emissioni di carbonio in questa zona densamente popolata", ha commentato Gilles Le Van, presidente del consiglio di sorveglianza di Air Liquide Germania.

Espansione della capacità in vista

In una fase successiva, Air Liquide prevede di aumentare la capacità di produzione della sua pianta di Oberhausen a 30 megawatt. Inoltre, l'azienda sta valutando la costruzione di altre strutture, come una pianta da 120 megawatt a Marl, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo i propri resoconti, Air Liquide sta attualmente sviluppando un elettrolizzatore da 200 megawatt in Normandia.

L'elettrolizzatore Trailblazer, frutto della collaborazione tra Air Liquide e Siemens Energy, è stato costruito specificamente in Germania, dimostrando l'impegno di Air Liquide nei confronti del paese. Con il principale produttore di acciaio della Germania, Thyssenkrupp, che intende costruire una fabbrica di acciaio a Duisburg che richiede quantità significative di idrogeno verde, l'espansione della capacità di Air Liquide a Oberhausen diventa ancora più cruciale.

