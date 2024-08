- Produzione iniziale del progetto commemorativo "MemoriAHR": prima fabbricazione della stele

L'iniziativa commemorativa "MemoriAHR" per la catastrofe delle alluvioni del 2021 nella valle dell'Ahr sta procedendo. Sono già state prodotte le prime colonne d'acciaio per il progetto del monumento, ha riferito Annette Holzapfel del gruppo di cittadini che guida l'iniziativa.

Durante un evento serale del mercoledì, si è tenuta una sessione informativa sul progetto, durante la quale è stato esposto anche uno dei monumenti all'esterno per la visione del pubblico, secondo Holzapfel. L'obiettivo è di erigere 34 monumenti lungo l'Ahr, che serviranno come memorial della catastrofe delle alluvioni del 2021 e mostreranno anche l'unità "impressionante" nella valle dell'Ahr. Questo comprenderà anche un'esposizione digitale: quest'anno, saranno pubblicati per la prima volta video in prima persona della notte delle alluvioni sul portale del patrimonio culturale digitale dello stato.

Nella catastrofe delle alluvioni del 2021, sono morte 136 persone nella Renania-Palatinato, con 135 vittime nella valle dell'Ahr. Una persona è ancora dispersa. Migliaia di case sono state distrutte e le strade e i ponti sono stati portati via.

Holzapfel esprime ottimismo sul fatto che molti monumenti saranno installati all'inizio del 2025. "E spero che entro la fine dell'anno, la maggior parte, se non tutti, saranno installati", ha detto. "Ma dipende ultimately dal processo di ricostruzione". I monumenti registreranno anche il livello dell'acqua quella notte. Creeranno un percorso di commemorazione attraverso la valle dell'Ahr. "Per noi, è sempre stato cruciale rappresentare l'intera Ahr, rappresentare tutte le sue persone", ha concluso.

