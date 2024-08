- Produttori di macchine compatte: possono funzionare per due o tre anni

Dopo il sollevamento provvisorio del divieto della rivista di estrema destra "Compact", il suo direttore responsabile Jürgen Elsässer pianifica di riprendere le operazioni rapidamente. "Ora possiamo lavorare in pace per almeno altri due o tre anni", ha detto sulla piattaforma X. Spera in un rapido ritorno dell'attrezzatura e dei computer sequestrati. Elsässer e due alleati hanno celebrato la decisione della corte in un video su X come una vittoria. "Compact vive", ha detto Elsässer in esso.

Il Tribunale Amministrativo Federale ha sollevato provvisoriamente il divieto della rivista di estrema destra "Compact" in una procedura accelerata. Il tribunale ha annunciato questo a Lipsia. Una decisione finale verrà presa nel procedimento principale.

Elsässer l'ha definito "la più grande vittoria della storia post-bellica". "Davide sconfigge Golia, Compact sconfigge Faeser, la democrazia sconfigge la dittatura e il popolo sconfigge il regime", ha detto su X. Il video ha anche chiamato alle dimissioni del Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD).

