Produttore musicale Zedd: "Ho versato cuore e anima in questo album"

Il maestro della musica elettronica DJ Zedd, noto come Anton Zaslavski, ha confessato di sentirsi esausto durante il lavoro sul suo ultimo album "Telos". "Ero davvero esausto, svuotato", ha rivelato al magazine americano 'People'. "Mi sentivo come se avessi dato ogni briciolo della mia anima a questo album e non mi rimanessero più parole".

DJ Zedd ha precisato che il titolo "Telos" significa anche 'la fine', portandolo a riflettere se questo potesse essere il suo ultimo progetto musicale.

"Telos" è stato rilasciato lo scorso venerdì ed è il terzo album di DJ Zedd. Il suo lavoro precedente, "True Colors", è stato presentato nel 2015.

