- Produttore di formaggio si impegna a ritirare il prodotto a causa di una potenziale contaminazione da listeria

A causa di un possibile problema di contaminazione da batteri, il produttore francese di latticini "Abbaye de Cîteaux" sta richiamando il suo formaggio crudo. Il formaggio con data di scadenza del 20 agosto 2024, venduto come espositore in Baviera e Renania Settentrionale-Vestfalia, è coinvolto in questo richiamo, come annunciato dal sito lebensmittelwarnung.de.

C'è la possibilità che questo formaggio sia contaminato dal batterio Listeria Monocytogenes. La listeriosi di solito si manifesta entro due settimane dal consumo, con sintomi come diarrea e febbre. I gruppi a rischio elevato, come le donne in gravidanza, gli anziani e le persone con sistema immunitario indebolito, possono sviluppare malattie più gravi come sepsi e meningite. Nelle donne in gravidanza, il bambino potrebbe essere interessato, anche se la madre non presenta sintomi.

Se hai consumato il formaggio richiamato e stai avendo sintomi gravi o prolungati, è importante cercare cure mediche e informare il tuo medico del possibile alimento contaminato. Le donne in gravidanza che hanno ingerito questo alimento dovrebbero anche consultare un professionista sanitario, indipendentemente dal fatto che presentino sintomi o meno.

I consumatori che hanno acquistato il formaggio interessato con data di scadenza del 20 agosto 2024 dovrebbero controllare immediatamente il loro frigorifero. Le persone appartenenti a gruppi a rischio elevato dovrebbero essere particolarmente attente, poiché potrebbero sviluppare malattie più gravi se consumano il formaggio contaminato.

