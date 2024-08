- Procura: Inchieste contro deputati in corso

Dopo la revoca dell'immunità di un parlamentare di stato del partito di Sinistra, sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica per sospetto di acquisizione e possesso di pornografia infantile. "Sono state acquisite prove", ha dichiarato il portavoce della procura di Erfurt su richiesta. Le indagini sono state avviate immediatamente dopo la revoca dell'immunità da parte del comitato parlamentare competente martedì.

Secondo la procura della Repubblica, sono stati emessi cinque mandati di perquisizione contro il parlamentare sospetto. Due stanze nel parlamento statale, la sua residenza e due uffici elettorali sono stati perquisiti dalla polizia. Le prove acquisite consistono in computer e altri supporti di dati, che stanno ora essere valutati. La sospetto riguarda sia l'acquisizione che il possesso di materiale pornografico minorile.

Il partito di Sinistra sostiene le indagini

Il caso emerge proprio mentre è in corso la campagna elettorale - le elezioni per un nuovo parlamento regionale in Turingia si terranno il 1º settembre. L'intera dirigenza del partito di Sinistra della Turingia ha reagito scioccata e inorridita alle accuse. "Fino alla chiarificazione, il parlamentare interessato dovrebbe rinunciare a tutti i incarichi e i compiti", ha scritto il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow sulla piattaforma X. Se le accuse si rivelassero fondate, si aspetta conseguenze severe. "Deve essere chiarito rapidamente, a fondo e in modo coerente". Il capo del gruppo parlamentare del partito di Sinistra, Steffen Dittes, ha promesso il pieno sostegno alla polizia e alla procura della Repubblica.

