- Processo per terrorismo: accuse naziste controverse e accuse contestate

In precedenza, l'ex deputata dell'AfD Birgit Malsack-Winkemann ha continuato a negare il suo coinvolgimento in un complotto per prendere il controllo del Bundestag, come sostenuto nel processo in corso contro il principe Heinrich XIII. Reuss. Nella sua deposizione davanti alla Corte d'Appello di Francoforte, la 60enne ha fatto riferimento al suo tour del Bundestag nell'agosto 2021, sostenendo di non conoscere gli individui processati a Francoforte in quel momento. Ha sottolineato costantemente che non c'era un obiettivo comune di commettere attività illecite durante quel periodo. L'accusa federale afferma che l'ex deputata ha fornito ai accusati l'accesso al Bundestag, consentendo loro di esplorare l'edificio. Si presume che il gruppo stesse pianificando un'invasione armata del Bundestag con l'intenzione di catturare i deputati e causare il collasso del sistema.

Artefatti storici

Ancora una volta, la corte si è immersa nel sequestro di artefatti storici dal imputato Peter W. All'interno della sua residenza, gli agenti di polizia hanno scoperto una vasta collezione di cimeli nazisti, comprese le mostrine Totenkopf delle SS e parti di uniformi delle SS. L'avvocato di W., Frank Miksch, ha difeso questo, a causa del passato di W. come soldato d'élite, con un interesse per la storia militare. I giorni precedenti del processo avevano delineato la possessione di W. di numerose armi e registri di politici e figure dei media.

Processi multipli

A Francoforte, nove individui sono accusati di aver partecipato a un'organizzazione terroristica o di averla aiutata. Nel complesso, un totale di 26 persone sono state incriminate in questa intricata ragnatela di accuse, con due processi separati che si svolgono contemporaneamente a Monaco e Stoccarda. Fino al verdetto, gli imputati godono della presunzione di innocenza. Il processo proseguirà il 10 settembre 2021.

L'avvocato difensore di Peter W., Frank Miksch, ha giustificato la possessione di cimeli nazisti del suo cliente citando il passato di Peter W. come soldato d'élite con un interesse per la storia militare. Inoltre, è stato menzionato che Peter W. era uno degli individui che affrontavano accuse nei processi multipli in corso a Francoforte.

