- Processo per sparatoria di passaggio - accusa letta

Iniziato il processo per i colpi sparati da un'auto in movimento, la lettura dell'imputazione è stata effettuata all'inizio dell'udienza presso la Corte Regionale di Stoccarda. Un 25enne è accusato di tentato omicidio. Si presume che abbia ferito una donna di 21 anni sparandole, insieme a persone inizialmente ignote. Il caso è ritenuto collegato alla serie di incidenti violenti nella zona di Stoccarda.

All'inizio del processo, il imputato non ha fatto dichiarazioni. Si è inizialmente ipotizzato che il turco fosse completamente responsabile. Secondo il tribunale, non verrà redatto un rapporto psichiatrico.

Durante l'incidente di febbraio 2023, sono stati sparati sette colpi, secondo l'ufficio del procuratore. Il bersaglio degli aggressori in auto era un gruppo di otto persone fuori da un bar per shisha a Eislingen/Fils, nel distretto di Göppingen. Nella cosiddetta sparatoria in auto, la donna è stata gravemente ferita da un colpo alla gamba.

Gli investigatori ritengono che il crimine sia collegato a una faida di due anni tra due gruppi nella regione di Stoccarda, che ha comportato numerosi spari, minacce e risse. Sono previste ulteriori udienze almeno fino alla fine di gennaio.

La pubblica accusa ha presentato l'imputazione contro l'imputato nel processo. La donna, vittima della sparatoria in auto, è stata menzionata specificamente nell'imputazione della pubblica accusa.

