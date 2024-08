- Processo per omicidio motivato dall'ostilità e per rappresaglia che coinvolge personale militare

Un individuo militare tedesco è accusato di aver ucciso quattro persone nel distretto di Rotenburg, in Bassa Sassonia, specificamente nei paesi di Westervesede e Bockel. L'incidente sarà affrontato in tribunale a partire da oggi alle 13:30 nel municipio, come annunciato dal tribunale regionale di Verden.

Gli accusatori affermano che il sospetto tedesco ha sparato alle persone a causa di un profondo risentimento e rabbia nei loro confronti, incolpandoli per il fallimento del suo matrimonio. Le vittime includono il nuovo partner della sua ex-coniuge, sua madre, la sua migliore amica e la loro figlia di tre anni.

Il soldato è stato accusato di aver compiuto l'atto in modo simile a un combattimento casa per casa

Si dice che l'imputato abbia agito in modo simile a un combattimento casa per casa durante la notte del 1° marzo di quest'anno, una capacità che aveva acquisito nel ruolo di paracadutista nell'esercito tedesco. L'atto di accusa afferma che ha ottenuto l'accesso alle case delle sue vittime con la forza, utilizzando un'ascia.

A Westervesede, l'uomo è accusato di aver sparato alla partner di 30 anni della sua ex-partner e alla madre di 55 anni. Il figlio di tre anni della donna, che viveva con lei nella casa del comune di Scheeßel, è sopravvissuto all'episodio.

A Bockel, la migliore amica della moglie ancora sposata dell'uomo e la sua figlia di tre anni sono state apparentemente uccise. La procura considera questo un atto singolo, poiché entrambe le vittime sono state uccise da un unico colpo di pistola, con la bambina apparentemente tra le braccia della madre.

Il sospetto assassino si costituisce alla caserma

Il giorno successivo all'attacco, il presunto assassino si è costituito alla caserma Von-Düring di Rotenburg (Wümme). Il soldato avrebbe guidato fino alla caserma, sarebbe uscito dall'auto e si sarebbe costituito, secondo gli investigatori. È stato in custodia dal suo arresto.

Secondo le autorità, il 32enne non era di stanza in questa caserma specifica. È stato trovato armato di un fucile d'assalto e di una pistola, che gli investigatori ritengono non provenissero dall'armeria dell'esercito tedesco. Una bottiglia molotov è stata trovata nella porta dell'auto del guidatore, mentre munizioni e uno zaino militare tedesco sono stati trovati nel bagagliaio.

Ex-coniuge e nuovo amico hanno richiesto l'intervento della polizia

Poco prima dell'incidente, la donna ancora sposata e il suo nuovo partner, che sarebbero diventati le vittime, avevano denunciato il sospetto per minacce alla polizia. Lo stesso giorno, secondo gli ufficiali di polizia, ci sarebbe stata una "valutazione del rischio" con il 32enne, in cui la situazione è stata spiegata e sono state illustrate le possibili conseguenze. Si è stabilito che non c'erano indicazioni che il conflitto sarebbe degenerato a questo livello.

L'autorità delle armi del distretto di Rotenburg (Wümme) non era a conoscenza di alcuna accusa contro il 32enne. Normalmente, l'indagine inizia quando viene presentata un'accusa contro un proprietario di armi dall'autorità delle armi. Secondo le autorità, il

