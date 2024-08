- Processo per omicidio: 17enne sottoposto a gasamento e combustione.

Cinque mesi dopo l'episodio in cui un 24enne avrebbe versato benzina su una 17enne a Menden, Sauerland e le avrebbe dato fuoco, il presunto colpevole sarà processato per omicidio ad Arnsberg a settembre. La teenager è tragicamente morta a causa delle gravi ustioni due settimane dopo l'aggressione. L'accusa suggerisce che il sospetto non sia riuscito a gestire la fine del suo fidanzamento con la sorella della vittima, che potrebbe essere il movente. Secondo i documenti del tribunale, il sospetto ha suonato il campanello dell'appartamento della sorella della vittima ad Arnsberg il 22 marzo 2024. Dopo aver aperto la porta, la sorella è stata apparentemente cosparsa di benzina e ha preso fuoco. Nel tentativo di salvare sua figlia, la madre ha subito ustioni leggere, mentre un passante ha subito intossicazione da fumo. L'incendio ha anche causato un'esplosione, causando danni alla proprietà per circa 300.000 euro.

Le prime informazioni sull'evento non sono state rese pubbliche

In precedenza, la polizia e i vigili del fuoco avevano annunciato che, oltre alla 17enne gravemente ferita, cinque altre persone avevano subito ferite leggere durante l'incendio in un edificio a più occupanti. Settimane dopo, la polizia e i pubblici ministeri hanno segnalato segni di incendio doloso e l'arresto di un giovane per tentato e poi omicidio compiuto. È stato trattenuto. Tuttavia, la presunta sequenza degli eventi è rimasta confidenziale fino al momento dell'imputazione a causa delle tecniche investigative.

Il processo inizierà il 17 settembre, con 14 giorni di udienze programmate fino a dicembre, promettendo una vasta gamma di prove.

Il processo per l'incidente tragico si terrà presso il tribunale di primo grado di Arnsberg, come indicato nel calendario del processo. Dopo le indagini, il sospetto è stato accusato di tentato e poi omicidio compiuto, portando al suo arresto.

