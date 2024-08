- Processo per incidente stradale mortale - L'imputato rimane in silenzio

Al processo in corso a Göttingen per un incidente mortale, l'accusa è stata presentata. L'imputato è accusato di aver superato notevolmente il limite di velocità, fissato a comparire davanti al tribunale regionale di Göttingen come dichiarato dal tribunale. Nato nel '98, l'imputato è accusato di aver viaggiato a 120 chilometri orari in una zona dove il limite di velocità è generalmente di 50 chilometri orari. All'inizio, è rimasto in silenzio.

Il caso contro di lui riguarda accuse di corse stradali illegali che hanno causato una morte. Il 1° ottobre 2023, all'alba, un uomo di 31 anni ha perso la vita nell'incidente. Le udienze del processo sono state fissate per protrarsi fino a settembre. Sono state ascoltate le prime testimonianze, comprese quelle di un altro vittima dell'incidente che è rimasta lievemente ferita.

Secondo le accuse, l'imputato stava guidando a velocità eccessiva, sotto l'influenza dell'alcol, sull'anello interno del centro città di Göttingen. Ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e urtando frontalmente la macchina della vittima. Inoltre, entrambe le auto hanno colpito anche l'auto della persona lievemente ferita. L'uomo di 31 anni è morto poche ore dopo a causa delle sue ferite.

Il caso contro il difensore è stato aggravato dalle accuse di corse stradali criminali che hanno causato una morte.

