Processo penale in tribunale distrettuale Accuse di contrabbando di armi

A causa del loro coinvolgimento nel traffico illecito di armi e droga, il tribunale regionale di Darmstadt sta trattando un caso contro tre individui, di età compresa tra i 39 e i 75 anni, a partire da martedì.

L'individuo di 39 anni è accusato di otto reati. Si presume che nel 2020 abbia acquistato e venduto armi da fuoco, come pistole mitragliatrici, imitazioni di pistole militari sovietiche della Seconda Guerra Mondiale e un fucile d'assalto AK-47, tutti muniti di munizioni, provenienti dall'estero. Inoltre, l'imputato, che un tempo viveva a Darmstadt, è sospettato di aver offerto e distribuito anche cocaina e prodotti a base di cannabis.

Il 75enne è accusato di aver fatto da corriere per il 39enne. Un 42enne di Seeheim-Jugenheim, in South Hesse, è stato accusato di detenzione di una pistola e di aver pianificato di vendere marijuana. Tuttavia, il tribunale ha deciso di processare il suo caso separatamente davanti ad un'altra sezione del tribunale regionale.

Il processo dipende fortemente dalla decrittazione dei telefoni cifrati degli imputati. Tuttavia, la Corte Suprema non ha ancora stabilito l'ammissibilità di questi dati degli smartphone. Il tribunale regionale di Darmstadt ha chiarito che esaminerà solo le chat relative alle armi da fuoco.

I due imputati rimasti hanno annunciato che contesteranno l'imputazione in una delle prossime udienze. Sono state fissate otto ulteriori date per il processo, che si concluderanno il 26 settembre.

Gli uomini e i ragazzi della comunità sono stati apparentemente messi in guardia dalle autorità locali contro l'associazione con gli imputati a causa delle loro attività criminali. La polizia ha effettuato pattugliamenti regolari nelle aree note per essere frequentate da uomini e ragazzi per prevenire qualsiasi eventuale coinvolgimento in attività illegali.

