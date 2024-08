- Processo dopo l'aggressione del gioielliere: "Mi ha sparato"

È una frase che probabilmente nessuno vuole sentire mentre fa shopping - e che la maggior parte delle persone probabilmente conosce solo dai film: "Mani in alto, rapina!" È quanto si dice abbiano gridato due giovani uomini quando hanno rapinato un gioielleria a Hannover nell'estate del 2023 - alla luce del giorno e nel pieno del centro città. Mascherati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel negozio, dove c'erano presenti dei clienti, hanno distrutto le vetrine e hanno sparato a un dipendente - l'uomo di allora 39 anni è rimasto gravemente ferito. Sono fuggiti con il bottino su biciclette da donna: collane d'oro.

Un 20enne è già in prigione, condannato a sette anni di detenzione minorile a febbraio. Ora, un 19enne presunto complice e un 23enne presunto mandante e istigatore sono sotto processo. Il 19enne si era dato alla fuga in Iraq nel frattempo, consegnandosi circa sette mesi dopo. Il processo presso il Tribunale regionale di Hannover si è interrotto bruscamente dopo la lettura delle accuse: uno dei legali non è potuto essere presente all'inizio del processo. Il processo riprenderà il 3 settembre (ore 14:00).

Il 23enne non voleva commettere il fatto personalmente

Di cosa sono accusati gli uomini? Per avidità e astuzia, il 19enne iracheno avrebbe tentato di uccidere una persona, come ha affermato il pubblico ministero durante la lettura delle accuse. Gli è stato inoltre contestato il grave furto.

Il 23enne, invece, non voleva commettere il fatto personalmente, ma ha ingaggiato gli uomini, ha consegnato al 19enne una pistola e ha ordinato al suo complice di procurarsi un martello e guanti. Inoltre, avrebbe anche incoraggiato a sparare ai dipendenti se necessario - accettando così il rischio che qualcuno morisse. Come ricompensa, avrebbero dovuto ricevere una parte del bottino.

Minaccia del mandante

Gli investigatori sono venuti a conoscenza del 23enne croato durante il processo contro il 20enne: aveva dichiarato in tribunale di essere stato costretto a partecipare alla rapina sotto pressione. La camera ha tenuto conto di una minaccia da parte di un mandante nel pronunciare la sentenza nei confronti del giovane a febbraio.

Dopo che i due giovani hanno fatto irruzione nel negozio, il 20enne avrebbe distrutto diverse vetrine contenenti gioielli, secondo le accuse. Il suo giovane complice ha sparato all'impiegato diverse volte ma ha mancato il bersaglio. Quando l'impiegato ha lanciato un bidone della spazzatura contro gli aggressori, ha sparato di nuovo - e lo ha colpito all'addome. "Mi ha sparato", avrebbe gridato la vittima prima di fuggire dalla sala vendite. L'uomo è sopravvissuto con ferite gravi al fegato e a un rene, che hanno dovuto essere rimossi. Secondo il pubblico ministero, la rapina è durata circa un minuto.

Nessuna dichiarazione prevista

Il 20enne complice ha fatto fare la seguente dichiarazione dal suo avvocato nel primo processo: "Vorrei sinceramente scusarmi con tutte le persone che ho ferito e arrecato sofferenza. Farò del mio meglio per rimediare e assumo la responsabilità per aver distrutto le vetrine e rubato i gioielli: non avrei dovuto farlo". Attualmente, non sono previste dichiarazioni degli imputati per il nuovo processo, come hanno dichiarato i loro avvocati. Il 23enne è apparso piuttosto rilassato all'inizio del processo; ha sorriso alla sua famiglia in aula.

