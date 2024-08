- Processo a livello distrettuale per il commercio illecito di armi da fuoco

Tre individui provenienti dalla Bassa Assia sono attesi al processo presso il tribunale regionale di Darmstadt a partire da oggi. Uno di questi, un 39enne, è accusato di aver violato la legge sul controllo delle armi da guerra vendendo illegalmente pistole mitragliatrici completamente automatiche, fucili d'assalto completamente automatici, armi semiautomatiche con meccanismo di ricarica automatica, revolver e munizioni tra il 2020 e il 2023, secondo l'accusa.

Il fratello di 41 anni è implicato nel possesso illecito di armi. Un imputato di 75 anni è accusato di aver agito come trafficante, facilitando l'importazione illegale di armi in Germania. Entrambi i fratelli sono inoltre accusati di aver trafficato in grandi quantità di cocaina e prodotti derivati dalla cannabis. Al momento, il processo è stato programmato per nove giorni consecutivi, concludendosi il 26 settembre.

