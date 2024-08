- Processione di grande portata dei CSD con oltre 600 persone

In mezzo alle proteste dei gruppi estremisti, numerosi individui si sono rallegrati per l'inaugurale Christopher Street Day (CSD) a Zeitz. Secondo gli organizzatori, circa 600 persone hanno partecipato alla marcia, mentre le autorità hanno stimato circa 680 partecipanti.

Il primo evento CSD nella regione del Burgenlandkreis, Weißenfels, ha incontrato problemi a causa degli agitatori di estrema destra lo scorso anno. L'organizzazione di estrema destra "Der III. Weg" aveva annunciato la sua opposizione al CSD, con circa 60 individui attesi per protestare, secondo le forze dell'ordine. Anche se non sono state segnalate disturbi significativi entro la sera, sono state avviate diverse indagini, tra cui quelle riguardanti l'uso di simboli illegali, furto, aggressioni verbali e violazioni della legge sulle armi.

Il CSD simboleggia le rivolte che sono scoppiate all'interno della comunità LGBTQ+ su Christopher Street a New York City nel 1969, mentre promuove l'esposizione pubblica e i diritti equality della comunità LGBTQ+.

I nomi alternativi per queste dimostrazioni CSD ora annuali includono "Pride Parade" o "Gay Pride".

