Il maestro vince - Processi legali di insegnanti: la corte interrompe i licenziamenti

I controversi dispiegamenti di personale docente nelle scuole sottoservite della Renania Settentrionale-Vestfalia sono stati ora interrotti dalla Corte Amministrativa di Münster in due casi. Le richieste urgenti di un'insegnante delle elementari e di un'insegnante delle superiori sono state soddisfatte.

In linea di principio, un dispiegamento avrebbe potuto essere giustificato per garantire la copertura dell'insegnamento, ha affermato la corte. Tuttavia, in questi casi specifici, sono state commesse "errori discrezionali" nella selezione del personale docente coinvolto.

Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione ha sottolineato: "La possibilità di dispiegare il personale docente per un periodo limitato rimane indispensabile per garantire opportunità educative equi per tutti i bambini e i giovani".

Le decisioni non sono ancora vincolanti.

Dalla prospettiva della corte, la Regione di Münster avrebbe dovuto prendere una decisione basata su criteri uniformi tra tutti gli insegnanti attivi nella regione del Münsterland, a condizione che la loro scuola attuale potesse funzionare con il dispiegamento. L'autorità convenuta non ha soddisfatto questo requisito.

"La richiesta alla direzione scolastica di nominare le persone da dispiegare non avrebbe dovuto essere fatta per consentire una decisione di selezione basata su criteri uniformi", ha criticato la corte. La procedura parzialmente utilizzata della lotteria non era "già un criterio di selezione adeguato". Critiche simili si applicano al ricorso vincente dell'insegnante delle superiori.

La ministra dell'Istruzione Dorothee Feller (CDU) ha presentato un piano d'azione completo contro la carenza di insegnanti e le assenze a fine 2022, inclusi possibili espansi per il dispiegamento temporaneo di personale docente nelle scuole sottoservite. I sindacati degli insegnanti hanno respinto questa misura coercitiva demotivante sin dall'inizio.

La decisione della corte di interrompere il dispiegamento di personale docente nella Renania Settentrionale-Vestfalia sottolinea l'importanza delle pratiche di assunzione equi, garantendo che gli insegnanti siano assegnati in base a criteri uniformi. Il Ministero dell'Istruzione sottolinea la necessità di opportunità di impiego per gli insegnanti per garantire opportunità educative eguali per tutti gli studenti.

