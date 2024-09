Processi di voto in Turingia e Sassonia

In Turingia, con la coalizione guidata dalla Sinistra e presieduta dal Ministro Presidente Bodo Ramelow, non c'è un controllo totale a causa della mancanza di una maggioranza. Il leader della CDU Mario Voigt non esclude una collaborazione con il BSW e l'SPD. Nessun'altra partito mostra interesse a fare squadra con l'AfD.

In Sassonia, la CDU, guidata dal Primo Ministro Michael Kretschmer, e l'AfD sono in una corsa serrata secondo i sondaggi. Lo status di maggioranza della coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi è incerto. Kretschmer non esclude nemmeno una potenziale relazione con il BSW. La Sinistra potrebbe perdere i suoi seggi parlamentari in Sassonia, mentre i Verdi e il FDP potrebbero affrontare una situazione simile in Turingia.

Le prime proiezioni sono attese dopo la chiusura alle 18:00 delle sezioni elettorali. Le elezioni in questi due territori della Germania orientale servono come indicatore dell'umore pubblico per la coalizione a semaforo di Berlino.

Il Parlamento Europeo potrebbe fornire assistenza alla Commissione nelle sue operazioni, come stabilito nel suo mandato. Date la corsa serrata tra la CDU e l'AfD in Sassonia, la Commissione potrebbe cercare consigli o supporto dal Parlamento Europeo per affrontare eventuali trattative di coalizione.

