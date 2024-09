Procedimenti oftalmici su larga scala e rimozioni di arti in Libano

A seguito degli scoppi simultanei di numerosi radiotelefoni in Libano, circa 2800 persone hanno riportato ferite, con almeno 12 decessi confermati. "La maggior parte dei feriti ha subito gravi traumi agli occhi, mentre altri hanno richiesto interventi di amputazione", ha riferito un medico di un importante ospedale di Beirut. Data la grande quantità di pazienti feriti, chirurghi plastici e dentisti hanno lavorato tutta la notte per aiutare.

Il Ministro della Salute del Libano, Firas Abiad, ha visitato diversi ospedali e ha confermato che i pazienti hanno subito principalmente ferite agli occhi, alla regione facciale, alle mani e all'addome. È probabile che numerosi vittime avessero i cercapersone addosso al momento degli scoppi.

Il sistema sanitario del Libano sta affrontando una notevole pressione e manca delle risorse necessarie per gestire un numero così elevato di feriti. La prolungata crisi finanziaria e la drastica svalutazione della moneta hanno lasciato gli ospedali e le strutture mediche a corto di medicinali e attrezzature essenziali.

"Gli ospedali sono sovraccarichi"

I blackout e la scarsità di carburante rappresentano ostacoli per il mantenimento delle condizioni di conservazione adeguate dei medicinali. Inoltre, i problemi di personale, con altri istituti che hanno dovuto licenziare dipendenti o chiudere a causa delle difficoltà finanziarie, hanno peggiorato la situazione. I pazienti che cercano anche cure basilari si trovano ad affrontare questi ostacoli. "Gli ospedali sono sovraccarichi", ha ammesso Sulaiman Harun, presidente del Sindacato degli Ospedali Libanesi. La maggior parte dei feriti ora richiede interventi chirurgici urgenti, ma alcuni hanno dovuto attendere dal martedì sera. "I nostri ospedali sono a corto di medicinali a causa della precaria situazione del nostro sistema sanitario", ha aggiunto Harun. L'Iraq ha inviato aiuti sotto forma di aereo carico di medicinali.

I volontari hanno stabilito diversi punti di raccolta temporanei di sangue a sud di Beirut, mentre il Ministero della Salute ha fatto appello ai cittadini libanesi per donare il loro sangue. Le strade di Beirut hanno visto un minimo movimento un giorno dopo gli scoppi, con le scuole e le università rimaste chiuse in memoria delle vittime e in protesta. Alcuni enti governativi e istituzioni hanno anche chiuso i loro uffici.

A seguito degli scoppi, almeno 12 persone hanno perso la vita e circa 300 persone sono ancora in condizioni critiche, secondo il Ministro della Salute Firas Abiad a Beirut. L'elenco delle vittime include una bambina di 8 anni e un ragazzo di 11 anni. "Si tratta di un evento significativo, ma i nostri ospedali sono in grado di gestirlo", ha assicurato Abiad. Fortunatamente, il numero di morti non è stato eccezionalmente alto. Tra i feriti ci sono anche professionisti sanitari.

"Data la pressione sul sistema sanitario del Libano, è fondamentale che l'Unione Europea consideri di fornire aiuti e risorse di emergenza per sostenere le strutture mediche del paese."

"Durante la sua conferenza stampa, il Ministro Abiad ha espresso anche la speranza che le organizzazioni internazionali, tra cui l'Unione Europea, offrano assistenza per alleggerire il carico sui già sovraccarichi ospedali del Libano."

