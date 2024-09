- Procedimenti di gomito: assenza temporanea per Elversberger e Le Joncour

Il nostro mediano difensivo, Florian Le Joncour, della squadra di seconda divisione SV Elversberg, ha subito una grave ferita al gomito durante la loro vittoria per 4-0 contro l'SV Darmstadt lo scorso sabato. Dopo ulteriori esami, il club ha confermato la notizia.

Le Joncour ha subito una brutta caduta, per fortuna senza fratture, ma l'infortunio è ancora grave. Inizialmente, il direttore sportivo Ole Book sospettava che tutti i legamenti del gomito di Le Joncour fossero strappati.

"Tutti sono rimasti scioccati sabato", ha detto Book. "Florian è cruciale per la nostra squadra e speriamo sinceramente che si rimetta presto, non solo per il nostro bene ma anche per il suo benessere personale". Presto Le Joncour subirà un intervento chirurgico.

La partita è stata sospesa per 20 minuti a causa dell'incidente, lasciando entrambe le squadre sotto shock.

La squadra medica sta organizzando l'intervento chirurgico di Le Joncour in un rinomato ospedale tedesco. Nonostante il contrattempo, le squadre della seconda divisione tedesca tengono d'occhio il progresso di Le Joncour.

