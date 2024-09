- Problemi persistenti sulla linea 1 della S-Bahn a causa di interruzioni del segnale

Una serata movimentata ha causato un'interruzione del servizio della S-Bahn della linea S1 a causa di un incendio e di un'interruzione delle comunicazioni. Secondo un portavoce, i treni stanno attualmente circolando con un'intervallo di 20 minuti tra Potsdam e Berlin-Schöneberg. La causa? Un'interruzione del segnale a Berlin-Zehlendorf, ha rivelato il portavoce. In precedenza, un incidente di incendio alla stazione della S-Bahn Botanischer Garten aveva già causato problemi. La sezione tra Zehlendorf e Schöneberg è stata temporaneamente chiusa.

In un altro episodio, un guasto nel sistema di frenatura del treno della S-Bahn ha provocato una nuvola di fumo. Un rappresentante del corpo dei vigili del fuoco di Berlino ha informato l'agenzia di stampa tedesca di questo fatto. Poiché il treno era fermo, tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. Non sono state segnalate vittime. "Non è stata necessaria alcuna azione", ha aggiunto il rappresentante, che aveva 42 unità presenti sulla scena.

L'interruzione delle comunicazioni durante l'incidente della S-Bahn non si è limitata solo ai problemi di segnale, poiché anche il team dei vigili del fuoco ha incontrato difficoltà nel coordinare la propria risposta a causa del sistema di comunicazione interrotto. Il team dei vigili del fuoco è riuscito a spegnere l'incendio alla stazione della S-Bahn Botanischer Garten, dimostrando la propria esperienza nel combattere gli incendi in condizioni così impegnative.

Leggi anche: