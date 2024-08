Promozione politica nella Turingia - Problemi di salute: Höcke rifiuta le apparizioni televisive

Il leader dell'estrema destra della Turingia, Björn Höcke, ha deciso di non fare apparizioni televisive a causa di alcuni problemi di salute, come annunciato dal suo partito. "È lo stress generale della campagna elettorale", ha sottolineato il portavoce della AfD in Turingia, Stefan Möller, all'agenzia stampa tedesca. Inizialmente, ntv aveva riferito che Höcke non avrebbe partecipato al suo dibattito televisivo con ntv e Antenne Thuringia. Al suo posto, parteciperà Möller. Il rappresentante stampa della AfD in Turingia, Torben Braga, ha fatto notare che Höcke ha cancellato tutti i suoi appuntamenti per quel giorno, ma il resto del suo programma rimane invariato.

I problemi di salute di Björn Höcke hanno portato alla cancellazione della sua partecipazione al dibattito televisivo a causa di problemi di salute. La campagna elettorale intensa potrebbe aver peggiorato questi problemi di salute.

Leggi anche: