- Problemi di salute hanno spinto Höcke a evitare le apparizioni televisive

Il capo di AfD nella Turingia Björn Höcke ha annunciato la sua assenza dalla TV a causa di problemi di salute, secondo una dichiarazione del partito. Stefan Möller, portavoce del partito AfD per la Turingia, ha informato l'agenzia di stampa tedesca, spiegando: "È l'intenso carico della campagna elettorale". Höcke sta attraversando alcune difficoltà di salute, motivo per cui i compiti vengono distribuiti tra i membri del team. Möller ha notato che Höcke ha numerosi impegni in programma e deve gestirli efficacemente.

In precedenza, ntv ha riferito che Höcke non avrebbe partecipato al dibattito televisivo programmato con ntv e Antenne Thuringia. Al suo posto, Möller avrebbe partecipato alla discussione. Torben Braga, rappresentante stampa per AfD della Turingia, ha dichiarato che Höcke aveva annullato tutti i suoi incontri del mercoledì, ma avrebbe continuato con il resto della sua agenda. "Tornerà in forma domani."

Secondo ntv, Höcke aveva precedentemente annullato la sua partecipazione del lunedì, poi aveva rimandato a martedì, solo per annullare di nuovo il mercoledì mattina.

Confermando la notizia, il leader di AfD Alice Weidel ha condiviso un'immagine di sé e Höcke con la Cattedrale di Erfurt sullo sfondo. La coppia prevede di apparire insieme alla conclusione della campagna elettorale sulla piazza della cattedrale, il cuore della capitale della Turingia, sabato. Möller ha confermato che Höcke intende fare questa apparizione pubblica.

Nonostante i suoi problemi di salute, Höcke intende partecipare alla conclusione della campagna elettorale come pianificato da lui e Weidel.

