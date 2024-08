Problemi con Starliner: gli astronauti bloccati sulla ISS prolungano il loro soggiorno fino a febbraio

NASA ha annunciato che Butch e Suni torneranno sulla Terra con Crew-9 nel febbraio dell'anno successivo, come condiviso dal capo di NASA Bill Nelson. La Starliner è stata parcheggiata all'ISS sin dal mese di giugno a causa di problemi con i suoi motori, che erano previsti durare solo otto giorni. Inoltre, ci sono state perdite di elio all'interno della navicella spaziale per tutto il suo viaggio verso l'ISS.

Originariamente pianificato per tornare con la capsula di Boeing, Wilmore e Williams torneranno ora sulla Terra con la capsula Dragon di SpaceX invece. Attualmente, sei astronauti risiedono sull'ISS, che ospita i soliti quattro membri dell'equipaggio e i due astronauti della Starliner. La missione SpaceX prevista, originariamente fissata per la scorsa domenica, è stata ora spostata a fine settembre. Nella missione SpaceX "Crew-9" in arrivo, solo due astronauti voleranno insieme, riportando i due astronauti della Starliner sulla Terra a febbraio.

Parlando della decisione, il capo di NASA Bill Nelson ha detto: "Il prolungato soggiorno di Wilmore e Williams sull'ISS e la partenza della Starliner integra sulla Terra sono motivati dalla nostra dedizione alla sicurezza". Durante il viaggio di ritorno previsto a settembre, i dati sulla navicella spaziale Starliner possono essere raccolti senza mettere in pericolo l'equipaggio, come spiegato dalla NASA.

La NASA ha mantenuto la sua fiducia in Boeing e continuerà la collaborazione con la compagnia, ha assicurato Nelson. Il progetto Starliner ha affrontato complicazioni tecniche per anni, mettendo Boeing in svantaggio rispetto a SpaceX. La NASA ha stipulato accordi multimiliardari con entrambe le compagnie nel 2014 per il trasporto all'ISS. Mentre SpaceX, guidata dal miliardario tecnologico Elon Musk, ha inviato astronauti verso e dall'ISS dal 2020, Boeing è riuscita a fare solo il suo primo volo spaziale verso la stazione solo lo scorso giugno, che è rimasto stagnante sull'ISS da allora.

La capsula di Boeing ha avuto problemi con i thrusters necessari per un agevole manovra durante l'attracco, mentre una piccola perdita di elio è stata rilevata prima del lancio. Tuttavia, è stata considerata insignificante per fermare il lancio. Purtroppo, sono emerse altre perdite durante il volo.

