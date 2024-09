Problemi a livello nazionale con le transazioni con carta di credito in Germania a seguito di un malfunzionamento del sistema informatico.

Sembra che diversi clienti bancari stiano riscontrando difficoltà nell'utilizzo delle carte di debito e di credito per i pagamenti. Il problema sembra derivare da un problema tecnico presso un fornitore di servizi IT e sta interessando diversi tipi di transazioni, inclusi pagamenti con carte di credito, di debito e anche con girocard, secondo il Comitato Bancario Tedesco. Questo problema potrebbe influire sui pagamenti in contanti nei supermercati e sui prelievi agli sportelli automatici. È importante notare che questo problema non è limitato a specifiche banche.

Tuttavia, i prelievi di contanti agli sportelli automatici con le girocard funzionano normalmente. In alcuni casi, i pagamenti mediante addebito diretto potrebbero ancora essere possibili. Inoltre, l'utilizzo delle carte all'estero è anch'esso interessato.

L'Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica (BSI) ha riconosciuto le complicazioni nei pagamenti con carte in diverse istituzioni finanziarie. Hanno confermato di essere in contatto con le parti interessate e con le autorità competenti.

Nessun segno di attacco informatico

Sulla base delle informazioni attuali, la causa del disturbo sembra essere problemi all'interno del fornitore di servizi IT e dei fornitori associati. Il Comitato Bancario Tedesco, insieme agli operatori e ai fornitori dei sistemi di pagamento, stanno attualmente indagando sulla situazione per individuare la causa alla base del problema e la sua portata. Tutti i soggetti coinvolti stanno lavorando instancabilmente per risolverlo. Al momento non vi sono segni di un attacco informatico.

Il Comitato Bancario Tedesco sta spingendo per una rapida risoluzione di questo problema da parte del fornitore di servizi interessato. Il fornitore problematico è First Data, una società appartenente al conglomerato statunitense Fiserv. Hanno segnalato un problema tecnico con alcuni servizi di elaborazione e stanno lavorando senza sosta per risolverlo, promettendo di aggiornare i propri clienti il prima possibile.

