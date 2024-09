- Pro Football Tyreek Hill sotto arresto della polizia:

In una soleggiata domenica, il wide receiver Tyreek Hill ha segnato un touchdown spettacolare, dando il via alla stagione di football della sua squadra, i Miami Dolphins. La loro vittoria sui Jacksonville Jaguars è stata stretta, con un punteggio di 20:17. Tuttavia, alcune ore prima della partita, Hill ha avuto un incontro spiacevole con le forze dell'ordine. Un poliziotto in motocicletta lo ha fermato per eccesso di velocità e per non aver indossato la cintura di sicurezza mentre si recava allo stadio.

Un video della bodycam di uno dei poliziotti coinvolti mostra Hill in piedi lungo la strada in un veicolo ad alte prestazioni. Presto sono arrivati altri poliziotti in motocicletta, con uno che si avvicinava al veicolo di Hill, bussando al finestrino.

"Non bussare al mio finestrino così," ha risposto Hill ripetutamente, consegnando i suoi documenti all'ufficiale attraverso il finestrino aperto. "Ho dovuto bussare per attirare la tua attenzione," ha spiegato l'ufficiale.

"Dammi il mio verbale e lasciami andare, sono in ritardo. Fai solo quello che devi fare," ha detto Hill, chiudendo il finestrino. L'ufficiale ha insistito, alla fine alzando la voce: "Tieni il finestrino abbassato o ti trascino fuori dal veicolo".

La situazione è degenerata rapidamente. L'ufficiale e un collega hanno costretto Hill a scendere dall'auto, lo hanno spinto a terra e lo hanno ammanettato. "Quando ti diciamo di fare qualcosa, tu falla," ha detto un ufficiale. Dopo essere stato aiutato a rialzarsi, Hill è stato istruito a sedersi sul marciapiede. Quando non ha obbedito, un ufficiale lo ha spinto violentemente a terra da dietro. "Ho subito un intervento al ginocchio," ha spiegato Hill, ma gli ufficiali hanno ignorato le sue parole.

I Miami Dolphins, la squadra di Hill, hanno condannato fortemente il comportamento dei poliziotti in una dichiarazione: "È sia sconcertante che doloroso assistere a coloro che sono stati incaricati di proteggere la nostra comunità che ricorrono a una forza eccessiva". I compagni di squadra di Hill, Calais Campbell e Jonnu Smith, erano presenti durante l'incidente.

"Riconosciamo che la maggior parte degli ufficiali serve la nostra comunità con integrità e dedizione a proteggere tutti i cittadini," hanno detto i Dolphins. "Tuttavia, come mostrato nel video diffuso stasera, alcuni ufficiali travisano i loro compiti e l'impegno al servizio con un potere malinterpretato." La squadra di football NFL ha richiesto un'azione rapida e decisa contro gli ufficiali che hanno manifestato un simile comportamento riprovevole.

In seguito, Hill ha affermato di essere stato rispettoso nei confronti degli ufficiali: "Non ero irrispettoso, non è così che sono stato cresciuto. Non ho detto parolacce, nulla di tutto ciò. Sto ancora cercando di capirlo".

Le opinioni su X (precedentemente Twitter) sono polarizzate: "Entrambe le parti sono responsabili dell'escalation, compreso Tyreek che non ha obbedito e ha intensificato la situazione inutilmente e gli ufficiali che sono stati eccessivamente aggressivi," si legge in un commento.

Un altro commento dice: "Quale regola ha infranto Tyreek Hill quando gli ufficiali lo hanno fermato e ammanettato? È assurdo, un chiaro esempio di abuso di potere e violazione dei suoi diritti. Ingiustificato e intollerabile".

"È uscito illeso solo perché... è Tyreek Hill."

"Probabilmente avrei passato la giornata in cella se fossi stato beccato. È uscito illeso solo perché... è Tyreek Hill."

"Hanno fatto il loro lavoro. Tyreek Hill avrebbe dovuto comportarsi da adulto e obbedire alle loro richieste. Crisi evitata."

Secondo i resoconti dei media, uno degli ufficiali è stato inizialmente posto in congedo. "Questo dice tutto ciò che c'è da dire," ha commentato Hill quando ha saputo dell'incidente. Il compagno di squadra di Hill, Calais Campbell, che aveva cercato di intervenire e

