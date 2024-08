- Priscilla Presley si unisce alla lista di persone che hanno espresso la loro compassione.

Questa estate al Ballo dell'Opera di Vienna di febbraio, la celebrità americana Priscilla Presley (79), ex-moglie del leggendario re del Rock 'n' Roll Elvis Presley (1935-1977), ha ballato con l'imprenditore austriaco Richard Lugner. Si è scoperto che era l'ultima ospite luminosa di Lugner, poiché Lugner, affettuosamente chiamato il "Concrete" Lugner, è morto il 12 agosto all'età di 91 anni. La sua famiglia ha aperto un libro di condoglianze online, dove ora si può trovare un messaggio commovente di Presley, il suo ultimo compagno del Ballo dell'Opera.

In un messaggio, Presley esprime le sue condoglianze alla famiglia di Lugner, dicendo: "Sono sinceramente dispiaciuta per la vostra perdita. Il mio cuore è con voi in questo momento difficile. Trascorrere del tempo con Richard è stato un piacere e partecipare al Ballo dell'Opera è stato un'esperienza indimenticabile. Richard è stato un ospite eccezionale e rapidamente è diventato un caro amico. La nostra ultima danza insieme sarà sempre ricordata. La sua assenza è una perdita significativa."

Addio solenne per l'icona di Vienna

La famiglia di Lugner ha annunciato i piani per il suo servizio funebre circa dieci giorni fa. Il funerale è previsto per il 31 agosto in una riunione intima di famiglia e amici stretti.

In precedenza, un servizio funebre sarà tenuto nella Cattedrale di Santo Stefano di Vienna alle 9 del mattino, consentendo al pubblico di rendere omaggio. Il pubblico è invitato a salutare Lugner insieme, come riportato dal "Kronen Zeitung". La bara con i resti di Lugner verrà quindi trasportata lungo la Ringstraße in un veicolo.

Il corteo funebre si conclude al centro commerciale Lugner City, segnando la fine della parte pubblica del funerale. Il vero e proprio funerale avrà luogo in seguito al cimitero di Grinzing dopo una cerimonia religiosa nella chiesa di Kaasgraben nel distretto di Doebling.

Presley ha espresso la sua gratitudine verso Lugner nel suo messaggio di condoglianze, dicendo: "Sono grata per il tempo memorabile trascorso con Richard al Ballo dell'Opera". Riflettendo sulla loro ultima danza, Presley ha aggiunto: "Il ricordo della nostra ultima danza insieme avrà sempre un posto speciale nel mio cuore."

Leggi anche: