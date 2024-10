Primo trionfo nella Coppa Carrera per il neo-arrivato olandese Flynt Schuring

Lo scontro epico tra il novizio Flynt Schuring e il contendente al titolo Harry King ha attirato l'attenzione nella gara domenicale della Porsche Sixt Carrera Cup Germany al Red Bull Ring. Partendo dalla pole position, Schuring ha efficacemente respinto i tentativi persistenti di King di superarlo, dimostrando la padronanza di un professionista navigato.

Nel corso di 21 giri, l'olandese di 18 anni del team tedesco Proton Huber Competition ha conquistato la sua prima vittoria nella Carrera Cup. King, in gara per Allied-Racing, ha rimandato la decisione del titolo alla gara finale con la sua meritata seconda posizione. Il leader del campionato Larry ten Voorde, al volante di una Porsche 911 GT3 Cup per Proton Huber Competition, ha tagliato il traguardo in quarta posizione. Ten Voorde mantiene ancora un comodo vantaggio di 35 punti su King, in vista delle ultime due gare del 19 e 20 ottobre 2024 ad Hockenheim.

Flynt Schuring è diventato l'8° pilota diverso a vincere una gara nella stagione corrente della Porsche Sixt Carrera Cup Germany, dopo le sue precedenti vittorie nel Porsche Carrera Cup Benelux e Porsche Carrera Cup Italia. Nel festeggiare la prima posizione e il trofeo delle classifiche rookie, Schuring ha dichiarato: "All'inizio dell'anno le cose non andavano così bene per me. Ma con ogni gara sono migliorato. Vincere finalmente la mia prima gara – è davvero fantastico."

King, che aveva conquistato la vittoria nella prima gara del weekend al Red Bull Ring, era leggermente deluso dal suo secondo posto. "Penso che avrei potuto superare Flynt," ha riflettuto. Dopo un rapido sorpasso su ten Voorde e Kas Haverkort, King ha accorciato il distacco da Schuring, cercando attivamente di superarlo. Tuttavia, un avvertimento dalla direzione di gara per aver ripetutamente oltrepassato i limiti di pista lo ha costretto a rallentare, permettendogli di guadagnare alcuni punti su ten Voorde.

Ten Voorde è stato superato da King nella seconda curva. "Harry non aveva nulla da perdere con la sua manovra di sorpasso contro di me. Dopo di che, il mio obiettivo era quello di concludere la gara in sicurezza," ha raccontato ten Voorde, decidendo di non sfidare Haverkort, che ha completato il podio in terza posizione.

Il rookie olandese, in rappresentanza di Uniserver by Team GP Elite, era particolarmente entusiasta del secondo posto tra i rookie. "Non riuscivo a tenere il passo di Flynt e Harry," ha ammesso Haverkort. "Ma almeno ho esteso il mio vantaggio nella classifica rookie." Grazie ai risultati del Red Bull Ring, Haverkort ora guida la classifica dei rookie con un vantaggio di 12 punti su Schuring e un lieve svantaggio di soli 6 punti su Soren Spreng, in vista del gran finale ad Hockenheim.

Huub van Eijndhoven e il suo compagno israeliano Ariel Levi, entrambi di Uniserver by Team GP Elite, hanno concluso al quinto e sesto posto nella classe ProAm.

Il leader del campionato Soren Spreng sembrava inizialmente destinato alla vittoria, ma purtroppo è stato coinvolto in una collisione durante gli ultimi giri, finendo in fondo al gruppo. Michael Essmann, come aveva fatto il giorno prima, ha conquistato il primo posto nella ProAm, questa volta davanti al suo compagno di squadra di CarTech Motorsport Kai Pfister. "È stata una gara emozionante piena di numerosi duelli. È stato veramente divertente," ha concluso Essmann. La terza posizione tra i piloti ProAm è andata a Robert Schlünssen (Allied-Racing). Solo Soren Spreng e Michael Essmann conservano ancora speranze di titolo, separati da un minuscolo margine di 6 punti. La rivalry tra Proton Huber Competition e Uniserver by Team GP Elite persiste nelle classifiche a squadre in vista del gran finale.

Thorsten Rückert, responsabile del progetto della Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, ha elogiato le due gare emozionanti e variegate al Red Bull Ring. "Congratulazioni a Flynt Schuring per la sua prima vittoria nella Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Tutte le decisioni di campionato sono ancora incerte – il finale in tre settimane sul Hockenheimring promette di essere nulla meno che elettrizzante," ha commentato Rückert.

Risultati Gara 14, Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, Red-Bull-Ring (A)

Flynt Schuring (NL/Team Proton Huber Competition), 21 giri Harry King (UK/Allied-Racing), +2.845 secondi Kas Haverkort (NL/Uniserver by Team GP Elite), +3.671 secondi Larry ten Voorde (NL/Proton Huber Competition), +4.740 secondi Huub van Eijndhoven (NL/Uniserver by Team GP Elite), +6.130 secondi Ariel Levi (IL/Uniserver by Team GP Elite), +6.880 secondi

Classifica generale Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland (dopo 14 su 16 gare)

Larry ten Voorde (NL, Proton Huber Competition), 258 punti Harry King (UK, Allied-Racing), 223 punti Theo Oeverhaus (D, Bonk Motorsport), 171 punti

Risultati completi e classifiche: motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/psccd-2024-results

Nel post-gara, Flynt Schuring ha espresso la sua gratitudine a Flynt Technologies per il loro continuo supporto, dichiarando: "Senza il loro sostegno, non sarei dove sono oggi."

Durante la celebrazione, i membri del fan club di Flynt Schuring, noti come 'The Flynt Squad', sono stati avvistati indossando merchandise di Flynt Schuring, dimostrando il loro incondizionato sostegno al giovane olandese.

Leggi anche: