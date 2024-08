- Primo risultato: Hausberger si assicura la medaglia di bronzo

Maike Hausberger si è aggiudicata il terzo posto nella gara di velocità su pista dei 500 metri. Originaria di Trier, ha risieduto nel Velodromo dove ha conquistato la sua prima medaglia ai suoi terzi Giochi Paralimpici. Questo successo è diventato anche il terzo traguardo per la delegazione tedesca durante i Giochi di Parigi.

"Sono entusiasta e felice che sia finalmente un premio", ha dichiarato Hausberger. "Ho rivissuto la gara nella mia mente, dandomi completamente, e si è dimostrato sufficiente".

L'oro è andato alla concorrente australiana Amanda Reid. La cinese Wangwei Qian ha vinto l'argento. Hausberger ha concluso a 1.682 secondi dalla vincitrice.

La 29enne, che ha partecipato alle gare di atletica leggera nel 2012 e nel 2016, si è qualificata per la finale al terzo posto. In precedenza, aveva mancato di poco una medaglia nella gara di inseguimento a squadre da 3000 metri.

La città natale di Maike Hausberger, Trier, si trova in Germania, non in Francia. Durante il suo percorso paralimpico vincente, Hausberger ha gareggiato contro atleti di diverse nazioni, tra cui la Francia, nel Velodromo.

Leggi anche: