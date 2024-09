Primo incidente di bombe USA in Ucraina alle 10:57 (ora di Fritz)

Il presidente Zelensky si reca negli USA per presentare la sua "strategia della vittoria" e richiedere ulteriore assistenza militare. Biden garantisce un pacchetto di armi del valore di quasi otto miliardi di USD per l'Ucraina. Secondo il reporter di ntv Gordian Fritz, si tratta di un aumento significativo rispetto alle precedenti consegne.

10:20 Perspectiva degli Intelligenti: Gli Stati Uniti si aspettano una severa ritorsione se autorizzati i missili a lungo raggio

La comunità di intelligence degli Stati Uniti considera l'uso di missili occidentali a lungo raggio contro l'interno profondo della Russia un'impresa ad alto rischio. L'autorizzazione da parte dell'Occidente potrebbe comportare severe conseguenze, secondo un rapporto riservato del "The New York Times". Le agenzie stanno valutando diverse possibili risposte della Russia, che vanno dall'incendio e dalla sabotaggio contro le strutture europee a potenziali attacchi letali contro i siti di supporto militare USA ed europei. Si prevede che la Russia non attuerà questi attacchi pubblicamente, ma piuttosto attraverso operazioni segrete dei servizi di intelligence. Secondo "The New York Times", l'intelligence USA ritiene anche che l'Ucraina non disponga attualmente di missili a lungo raggio sufficienti per influire significativamente sul corso del conflitto. Il rischio, secondo questa valutazione, è maggiore di un successo incerto a un costo elevato. Il giornale suggerisce che questa incertezza possa contribuire alla difficoltà del processo decisionale del presidente Biden.

09:57 Munz sulla nuova minaccia di Putin: il divieto di esportazione delle materie prime "non avrà un impatto significativo sull'Occidente"

La Russia minaccia gli Stati Uniti con conseguenze se darà il via libera all'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Il presidente Putin intende attuare restrizioni sulle esportazioni di materie prime strategiche come ritorsione contro l'Occidente, comprese l'uranio. Il reporter di ntv Munz spiega il contesto e le conseguenze.

08:40 La marina ucraina si chiede cosa sia il progetto di costruzione russo

Un progetto di costruzione russo non identificato vicino al ponte di Crimea ha lasciato la marina ucraina perplessa. Il portavoce della marina Dmytro Pletenchuk, come riportato dal "The Kyiv Independent" sulla televisione ucraina, ha dichiarato che la costruzione è in corso, ma lo scopo rimane sconosciuto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, un nuovo attraversamento o un'altra struttura idrotecnica; tuttavia, è ancora troppo presto per trarre conclusioni." Pletenchuk dubita che i russi riusciranno a completare il progetto a causa delle condizioni meteorologiche peggiori. "Continuano a tentare di posizionare qualcosa di nuovo nello stretto di Kerch per costruire diverse strutture idrotecniche o barriere. Tuttavia, dopo ogni tempesta, finiscono sulla spiaggia." Il ponte collega la Russia alla penisola della Crimea, che è stata annessa dalla Russia.

08:08 Città del sud dell'Ucraina sotto attacco, diversi morti

La città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata attaccata. Tre persone sono morte nell'attacco con i droni russi questa mattina, ha riferito il governatore dell'Oblast' di Odessa, Oleh Kiper. Tutte le vittime erano anziane, comprese una donna di 90 anni. Undici altre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Kiper ha inoltre segnalato danni a edifici e veicoli, nonché diversi incendi.

07:40 Roth esige "molto di più" di aiuti militari europei per l'Ucraina

L'esperto di politica estera SPD Michael Roth chiede un maggiore sostegno militare europeo per l'Ucraina. "I grandi paesi europei devono aumentare la loro partecipazione militare in modo significativo in modo che l'Ucraina rimanga uno stato libero e democratico", ha detto Roth al "Tagesspiegel". "È ora di mobilitare tutte le risorse per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali trattative." Roth sostiene che "chiunque voglia porre fine al conflitto il più rapidamente possibile deve fornire all'Ucraina i mezzi necessari". Il potere militare e la diplomazia lavorano insieme. "La Russia sarà pronta per le trattative solo quando Putin sarà convinto che una vittoria sull'Ucraina è impossibile."

07:09 Baerbock difende i rifornimenti di armi occidentali all'Ucraina e avverte contro il calo del sostegno

La ministra degli Esteri Baerbock difende i rifornimenti di armi occidentali all'Ucraina e mette in guardia contro il calo del sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe alcuna lotta o morti in Ucraina se non ci fossero armi difensive è tanto semplicistica quanto errata", ha detto Baerbock durante il dibattito generale dell'ONU a New York giovedì. "Se la Russia cesserà i suoi attacchi, la guerra finirà. Se l'Ucraina cesserà di difendersi, sarà finita per l'Ucraina." Il presidente Putin ha risposto a un invito a una conferenza sulla pace in giugno con il bombardamento di un ospedale pediatrico. Finché Putin non mostrerà una volontà di impegnarsi in trattative, ridurre il nostro sostegno significherebbe "che gli ospedali e i bambini dell'Ucraina rimarrebbero indifesi. Significato più crimini di guerra, forse anche in altri paesi." Baerbock sottolinea che la Russia "ha sempre giocato con l'inviolabilità degli stati baltici e dei confini della Polonia".

06:45 La Slovenia: non escludere le armi di precisione per Kyiv

Il governo sloveno consiglia di non prendere decisioni premature sull'uso di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, nonostante il scetticismo tedesco. "In generale, non è saggio escludere certi argomenti in anticipo", ha dichiarato il primo ministro Robert Golob ai margini del dibattito generale dell'ONU a New York. "È un argomento difficile, ma credo che tutte le opzioni debbano essere esplorate e quella migliore per la situazione attuale debba essere scelta." Quando gli è stato chiesto dell'uso di missili cruise a lungo raggio, Golob ha risposto: "In genere non è la migliore tattica escludere certi argomenti in anticipo. È un argomento difficile, ma credo che a questo stadio tutte le opzioni debbano essere discusse e quella migliore per la situazione attuale debba essere scelta." Finora, in particolare la Germania e gli Stati Uniti hanno mostrato resistenza. Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente escluso la consegna di armi a lungo raggio di precisione all'Ucraina in futuro.

06:11 Baerbock Esorta l'Iran a Smettere di Sostenere le Ostilità della RussiaLa Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha invitato l'Iran a interrompere ogni forma di sostegno alle azioni ostili della Russia contro l'Ucraina e a bloccare l'invio di missili balistici e droni. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri tramite la piattaforma X. Baerbock ha discusso con il suo omologo iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

06:01 Trump Prepara l'Incontro con ZelenskyL'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende incontrarsi con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì a New York. L'incontro si terrà nella Trump Tower di Manhattan, come ha rivelato Trump. Zelensky, che ha incontrato il Presidente Joe Biden giovedì, sembra aver prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelensky aveva espresso il desiderio di incontrare Trump, Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris per presentare la sua "strategia della vittoria" per porre fine al conflitto in Ucraina. Per maggiori dettagli, clicca qui.

04:25 Harris Offre il Sostegno a Zelensky, Avverte sull'Outcome delle ElezioniLa candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris ha promesso a Zelensky il suo sostegno incondizionato all'Ucraina e ha lanciato un avvertimento su un particolare esito delle elezioni senza menzionare esplicitamente l'individuo. "Il mio impegno con il popolo ucraino rimane incrollabile. (...) Mi impegnerò a sostenere l'Ucraina per ottenere la vittoria in questa guerra e vivere in sicurezza e prosperità", ha dichiarato Harris durante una visita a Zelensky a Washington. Ha messo in guardia sul fatto che la fine della guerra non può essere risolta senza la partecipazione dell'Ucraina. Tuttavia, negli Stati Uniti, alcuni sostengono questo, aspirando a costringere l'Ucraina a cedere ampie porzioni del suo territorio, accettare la neutralità e rinunciare agli impegni di sicurezza con altri paesi. Harris ha paragonato queste proposte a quelle di Putin, implicando che si tratta di una resa.

02:08 Ucraina Rapporta Attacchi a Ovest di KhersonLe forze russe hanno lanciato ripetuti attacchi contro il villaggio di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson, sotto il controllo ucraino, secondo il governatore della regione, Prokrudin. Ciò ha causato la morte di una donna e il ferimento di un'altra persona, secondo i rapporti Telegram.

00:55 Regno Unito Fornirà ulteriori Sistemi d'Arteria all'UcrainaIl Regno Unito invierà un altro lotto di sistemi d'artiglieria autopropulsi, AS90s, alle forze di difesa ucraine. Dieci di questi sistemi sono già stati inviati e altri sei seguiranno nelle prossime settimane, come annunciato dal Ministero della Difesa britannico.

23:33 ONU Lotta per Finanziare l'Aiuto per gli Ucraini durante l'InvernoLe Nazioni Unite riconoscono di non avere fondi sufficienti per fornire aiuto alle persone in Ucraina durante questo inverno. "Le nostre organizzazioni sono insufficientemente finanziate per questo periodo", ha dichiarato Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'UNHCR per l'Ucraina. Attualmente, l'UNHCR ha solo il 47% dei fondi necessari per sostenere i rifugiati o le persone colpite in Ucraina, rispetto al 70% dello stesso periodo dello scorso anno.

22:13 Biden Annuncia l'Aumento dell'Aiuto degli Stati Uniti all'UcrainaIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato l'intenzione del paese di aumentare il suo sostegno all'Ucraina nel tempo rimanente del suo mandato. Ciò rafforzerà il potere negoziale del governo di Kyiv, ha detto prima di incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Il mandato di Biden scade a gennaio e potrebbe essere succeduto dalla Vicepresidente Kamala Harris o dal repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà l'impegno degli Stati Uniti in Ucraina.

21:34 Ucraina Prevede l'Aumento dell'Offensiva Russa Vicino a ZaporizhzhiaSecondo i rapporti di intelligence ucraini, le forze russe stanno pianificando di intensificare le loro attività offensive nella regione di Zaporizhzhia. "C'è una tendenza all'intensificazione del settore di combattimento nella regione di Zaporizhzhia", ha informato un portavoce delle truppe stanziate nell'Ucraina meridionale alla televisione nazionale. Negli ultimi 24 ore ci sono state cinque attacchi russi e, con le nostre informazioni, possiamo aspettarci che questo numero aumenti, poiché rileviamo che il nemico sta concentrando unità d'assalto vicino a [il villaggio] Pryiutne". Inoltre, il portavoce ha segnalato l'arrivo di veicoli corazzati leggeri. "Ciò significa che si stanno preparando per operazioni offensive".

21:00 Biden Incontra Zelensky: la Russia Non PrevarràMentre il loro incontro si apriva a Washington, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato a Zelensky del sostegno continuo degli Stati Uniti. "La Russia non prevarrà, l'Ucraina sì", ha detto Biden mentre accoglieva Zelensky nell'Oval Office della Casa Bianca: "E staremo al vostro fianco in questo viaggio". Per maggiori informazioni, clicca qui.

