Stella del Tennis Bulgaro Grigor Dimitrov (33) Riceve gli Applausi di Serena Williams (42) e Alicia Keys (43) Dopo la Vittoria su Andrey Rublev (26) agli US Open. Il Duo è Stato Avvistato Entusiasta a Tifare per Lui dalle Tribune, Scattare Foto e Fare Selfie, Condividendoli sui Social Media.

Le foto dimostrano che l'ex tennista e la famosa musicista hanno assistito all'incontro dei sedicesimi di finale il 1° settembre. La partita quasi quadra-ore ha visto questi amici applaudire ripetutamente e incitare entusiasticamente Dimitrov. Hanno anche chiacchierato animatamente durante gli intervalli e scattato selfie insieme. Tra gli altri presenti, c'erano il cantante John Mayer (46) e la mente di "Bridgerton" Shonda Rhimes (54).

Williams e Keys Irradiano "Vibes di Sorelle Sincere"

Dopo la partita, entrambe le donne hanno condiviso i loro momenti sui propri account social. Williams ha intitolato il suo "Solo un momento meraviglioso agli US Open", mentre Keys ha risposto "Vibes di sorelle sincere! Piene d'amore, rispetto e tanto divertimento! Che giornata incredibile!"

Sulla sua pagina personale, Keys ha parlato del suo "spirito di New York" e della sua "sorella" Serena. Hanno anche promosso la produzione di Broadway "Hell's Kitchen" con la musica di Alicia Keys, che ha un tocco della sua storia personale.

Dimitrov Rallegrato dal Sostegno

Grigor Dimitrov, che ha conquistato un posto nei quarti di finale degli US Open per la prima volta in cinque anni, è stato entusiasta del sostegno costante di Williams e Keys. In un'intervista, ha dichiarato: "la sua presenza non mi causa mai ansia. Sono contento che sia qui. L'atmosfera era fantastica", esprimendo la sua gratitudine verso la sua cara amica Serena. L'ha definita "meravigliosa" esibirsi "davanti agli amici e ai parenti". Il 3 settembre, Dimitrov si scontrerà con l'americano Francis Tiafoe (26) nelle semifinali degli US Open.

