Primo decesso negli incendi boschivi greci - UE invia i vigili del fuoco

Centinaia di vigili del fuoco continuano a combattere il terzo giorno di un incendio divampato domenica pomeriggio nel paese di Varnavas, a circa 35 chilometri a nord-est della capitale greca. Favorito da forti venti, l'incendio si è esteso in una vasta zona di fiamme di circa 30 chilometri, con alcune fiamme che raggiungono un'altezza di oltre 25 metri, secondo la televisione di stato ERT.

Al martedì, circa 700 vigili del fuoco, 200 automezzi e nove aerei sono stati dispiegati per combattere l'incendio. Il portavoce dei vigili del fuoco, Costas Tsigkas, ha annunciato successi iniziali nella lotta contro l'incendio martedì mattina, ma ha avvertito che le condizioni rimangono impegnative. "Dal pomeriggio, ci sarà vento", ha detto, "e con ogni ora che passa, diventa sempre più difficile".

Le temperature ad Atene sono previste fino a 38 gradi Celsius e velocità del vento fino a 39 chilometri orari martedì.

Dalle fiamme divampate domenica, almeno un vigile del fuoco ha subito gravi ustioni, e un altro è stato ricoverato per difficoltà respiratorie. Secondo il Ministero della Salute greco, 66 persone sono state trattate per ferite legate all'incendio.

Several EU countries, as well as Turkey and Serbia, have sent support to Greece to help combat the fires. Under a 2001 EU mechanism, around 180 firefighters and 55 vehicles have been dispatched from various countries, with about 90 firefighters coming from southeastern France. Italy, Czech Republic, and Romania have also contributed to the effort. Turkey announced on Monday evening that it would send two firefighting aircraft.

On Monday, the flames reached suburbs of the capital, Athens, forcing thousands of residents from several neighborhoods to flee. Several settlements have been evacuated.

Meanwhile, the conservative Greek government has faced criticism in the press over its handling of the wildfire. "Basta così", titolava il quotidiano centrista "Ta Nea". Il giornale liberale "Kathimerini" ha scritto che l'incendio "fuori controllo" aveva lasciato "distruzioni massicce e domande aperte". Il quotidiano di sinistra "Efsyn" ha chiesto l'evacuazione di Maximos, la residenza ufficiale del primo ministro.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha interrotto le sue vacanze e è tornato nella capitale domenica. Ha visitato il Ministero della Protezione Civile lunedì, ma non ha ancora commentato gli incendi.

Secondo l'Osservatorio Nazionale, minacciato egli stesso dalle fiamme, l'incendio ha finora distrutto almeno 10.000 ettari di terreno.

Gli incendi hanno riportato alla memoria in Grecia il disastro del 2018 nella località costiera di Mati, vicino Marathon, dove 104 persone morirono, alcune mentre cercavano di fuggire dalle fiamme con le loro auto.

Vigili del fuoco provenienti da paesi diversi, tra cui Francia, Italia, Repubblica Ceca e Romania, si sono uniti agli sforzi dei vigili del fuoco greci per combattere l'incendio. Nonostante i successi iniziali, il portavoce dei vigili del fuoco, Costas Tsigkas, avverte che i forti venti e le alte temperature in arrivo renderanno la situazione più impegnativa.

Leggi anche: