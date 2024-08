- Primo caso di Mpox segnalato in Europa

Per la prima volta, c'è un caso di Mpox fuori dal continente africano, dove la malattia è recentemente in aumento. Le autorità svedesi hanno confermato un caso della nuova variante Klade I nella regione di Stoccolma. "Abbiamo ora ricevuto conferma che abbiamo una variante grave di Mpox in Svezia", ha detto il Ministro della Salute Jakob Forssmed.

La persona infetta ha contratto il virus durante un soggiorno in una regione africana dove c'è stata una grande epidemia della malattia, ha detto Olivia Wigzell, direttore generale dell'Autorità svedese per la salute, in una conferenza stampa del giovedì. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è in contatto con le autorità svedesi per supportare il paese nel suo primo caso di variante Mpox Klade Ib.

La Mpox era precedentemente nota come monkeypox perché è stata identificata per la prima volta nei macachi. Il virus è correlato al virus classico della piccola vaiolo e causa eruzione cutanea, febbre e dolori muscolari. Ci sono due vaccini, ma non abbastanza dosi in Africa. Le infezioni della Klade I erano state osservate in precedenza solo in Africa centrale, compreso particolarmente nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), secondo l'Istituto Koch (RKI).

Il caso svedese di Mpox considerato sicuro dalle autorità

Tuttavia, l'Autorità svedese per la salute non è ancora preoccupata per il caso. Wigzell ha detto che non c'è rischio che il caso influisca sulla popolazione più ampia. "Il caso stesso non richiede attualmente ulteriori misure di controllo delle infezioni, ma ovviamente monitoriamo la situazione da vicino", ha detto Wigzell alla conferenza stampa con il Ministro della Salute.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) continua inoltre a valutare il rischio di infezione come molto basso.

Solo mercoledì, l'OMS aveva suonato l'allarme più alto per la seconda volta in due anni a causa della diffusione della malattia virale in Africa. Secondo il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, si tratta di un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. Gli esperti ritengono che la Klade I possa essere più contagiosa delle varianti precedenti e causare un'infezione più grave.

La ragione è ora un' epidemia di infezione virale nella Repubblica Democratica del Congo, che si è anche diffusa nei paesi confinanti. L'epidemia in Congo è iniziata con la diffusione di una forma endemica nota come Klade I. La nuova variante Klade Ib sembra diffondersi più facilmente attraverso il contatto ravvicinato di routine, compreso il contatto sessuale.

L'individuo infetto in Svezia ha contratto il virus Mpox durante la sua visita in una regione africana che sta vivendo un' epidemia significativa della malattia. Questo è il primo caso confermato della variante Klade I fuori dall'Africa, come riferito dalle autorità svedesi.

