- Primo caso di febbre catarrale degli ovini dal 2009 in MV

Malattia della Lingua Blu Confermata in Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Un caso di Malattia della Lingua Blu è stato confermato in una fattoria lattea nel distretto di Ludwigslust-Parchim. Si tratta del primo caso confermato nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore dal 2009, come annunciato da un portavoce del distretto.

"Ciò significa che il Meclemburgo-Pomerania Anteriore perde lo status di 'libertà' riguardo alla Malattia della Lingua Blu", ha dichiarato il portavoce. Il trasporto di specie animali che possono contrarre la malattia virale, nonché il materiale di riproduzione, saranno ora possibili solo in determinate condizioni. Il branco interessato di 23 vacche è stato isolato e posto sotto sorveglianza ufficiale.

Vaccinazione non approvata ma possibile

La Malattia della Lingua Blu è una malattia che colpisce pecore e bovini. Tuttavia, anche le capre, i cervi e i camelidi come le llama e gli alpaca sono suscettibili.

Un vaccino contro il Serotipo 3 attualmente presente in Germania non è approvato nell'UE. Tuttavia, sono disponibili vari vaccini non approvati. La vaccinazione offre attualmente l'unica protezione efficace contro i sintomi e le perdite animali. La malattia è spesso fatale per pecore e capre.

I sintomi della Malattia della Lingua Blu sono stati rilevati in una vacca del branco interessato. I test del sangue effettuati dall'Ufficio statale per l'Agricoltura, la Sicurezza alimentare e la Pesca del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, nonché dall'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI), hanno confermato il sospetto.

Trasmessa da piccole zanzare pungenti

La malattia non viene trasmessa direttamente da animale ad animale, ma da piccole zanzare, note come Gnat del genere Culicoides. La malattia è innocua per gli esseri umani e il consumo di alimenti è sicuro.

Il primo focolaio di Malattia della Lingua Blu con Serotipo 3 in Germania è stato registrato dall'FLI l'12 ottobre 2023 nella Renania Settentrionale-Vestfalia - il primo caso del genere nel paese dal 2021. Da allora sono stati segnalati anche focolai in Bassa Sassonia, Renania-Palatinato e Assia. Il numero di casi confermati in Germania è aumentato significativamente a luglio.

"Data la conferma della Malattia della Lingua Blu, i Stati membri saranno invitati ad assistere la Commissione nell'implementazione delle misure necessarie".

"Date la perdita dello status di libertà, i servizi veterinari degli Stati membri potrebbero dover collaborare strettamente con la Commissione per garantire il rispetto delle nuove condizioni per il trasporto e il materiale di riproduzione degli animali".

Leggi anche: