- Primi gruppi di formazione RB per i nuovi arrivati a Nusa

RB Lipsia ha fatto il suo primo allenamento con il nuovo acquisto Antonio Nusa. Dopo che il 19enne norvegese è stato ingaggiato dal club belga di Bruges martedì, ha dato un'anticipazione mercoledì su ciò che il club di Bundesliga sassone può aspettarsi da lui. Sarà deciso dall'allenatore Marco Rose se può già essere un'alternativa per la partita di Coppa di Germania di sabato (15:30/Sky) contro il Rot-Weiss Essen.

Tuttavia, il direttore sportivo Rouven Schröder, dati i fatti che Nusa ha giocato per Bruges lo scorso weekend, ha sottolineato: "Possiamo utilizzare un giocatore in forma". Schröder, che è riuscito a concludere l'affare da 22 milioni di euro senza le solite speculazioni pubbliche, è già pieno di elogi per il nuovo acquisto.

"Antonio non è un classico numero 10 come Dani Olmo, ma uno che viene dalle fasce laterali. Ha tanto nel motore, porta tanto con sé", ha detto Schröder in una conferenza stampa. Nusa è atteso per fare subito impacto a RB. "Se è bravo e ce la fa, giocherà. Ha l'attrezzatura e il potenziale per farlo", ha detto il direttore sportivo.

