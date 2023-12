Primi casi statunitensi di tigna resistente al trattamento riscontrati in pazienti di New York City

I dettagli dei casi sono stati comunicati al CDC a febbraio e condivisi in un rapporto pubblicato giovedì. I pazienti - due donne non imparentate di New York City - hanno manifestato i primi sintomi nel 2021 e nel 2022. Una paziente non aveva precedenti di viaggi internazionali, il che fa pensare a una diffusione comunitaria negli Stati Uniti.

Nonostante il nome, la tigna non è causata da un verme, bensì da una delle 40 specie di funghi presenti. In questo caso, le infezioni sono state causate dal Trichophyton indotineae, un fungo scoperto di recente.

I casi si sono concentrati inizialmente in pazienti dell'Asia meridionale, ma ora sono stati riscontrati anche in paesi europei. Questi sono i primi casi noti negli Stati Uniti.

La tigna può assumere diverse forme, ma spesso provoca un'eruzione cutanea superficiale che forma un anello intorno a una pelle dall'aspetto normale. Si tratta di un'eruzione cutanea molto fastidiosa e pruriginosa.

Nel caso della prima paziente, la donna di 28 anni sembra aver sviluppato l'eruzione cutanea nell'estate del 2021. Si è recata da un dermatologo a dicembre e ha dichiarato di non aver viaggiato a livello internazionale e di non essere stata esposta a persone con un'eruzione cutanea simile.

Il rapporto dice che la donna presentava "grandi placche anulari, squamose e pruritiche" su collo, stomaco, regione pubica e glutei. I medici le hanno somministrato una terapia orale che ha iniziato a prendere nel gennaio 2022.

Quando l'eruzione cutanea non è migliorata dopo due settimane di terbinafina, un comune antimicotico, i medici le hanno somministrato l'itraconazolo, un farmaco liquido tipicamente usato per trattare le infezioni da lievito in bocca e in gola. Sembrava funzionare e l'infezione si è risolta dopo che la donna ha assunto il farmaco per quattro settimane. I medici la stanno ancora monitorando, perché le infezioni da tigna possono tornare.

La seconda paziente, una donna di 47 anni, ha sviluppato l'eruzione cutanea sulle cosce e sui glutei mentre era in visita in Bangladesh nell'estate del 2022. I medici laggiù l'hanno trattata con un antimicotico topico e creme steroidee, ma l'eruzione cutanea non sembra essersi risolta. Anche diversi altri membri della famiglia in Bangladesh hanno sviluppato eruzioni cutanee simili.

In autunno, quando la donna è tornata negli Stati Uniti, si è recata tre volte al pronto soccorso per chiedere aiuto. I medici le hanno somministrato diverse creme e trattamenti tipicamente usati per la tigna, ma a dicembre i dermatologi hanno notato che non c'erano miglioramenti.

Le è stata anche somministrata terbinafina per via orale, ma i sintomi non sono migliorati. La situazione è migliorata dopo un ciclo di quattro settimane di griseofulvina, un farmaco spesso usato per trattare il piede d'atleta e le infezioni fungine del cuoio capelluto, ma i medici stanno valutando altre opzioni terapeutiche. Il figlio e il marito, che vivono con lei, sono in fase di valutazione per infezioni simili.

La dottoressa Priya Soni, specialista in malattie infettive pediatriche presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, ha dichiarato che è impressionante che i medici siano riusciti a identificare la specie con l'aiuto del dipartimento di sanità pubblica.

Il fatto che uno dei pazienti non abbia viaggiato in nessuna delle aree in cui si sono verificati i casi, ha detto, è un segnale reale che ci sono stati dei cambiamenti epidemiologici all'interno della specie fungina.

"Potrebbe anche essere un po' più diffuso di quanto abbiamo notato in precedenza, quindi per i medici e gli altri fornitori di servizi, penso sia importante essere consapevoli che potremmo vedere una maggiore quantità di questa particolare specie mentre andiamo verso i mesi estivi più caldi e umidi", ha detto Soni, che non è stata coinvolta in nessuno dei due nuovi casi. "Penso che con la globalizzazione e i viaggi che faremo durante l'estate, questo potrebbe essere un fenomeno che potremmo vedere di più con il passare dei mesi".

Il rapporto incoraggia i fornitori a stare attenti a queste infezioni. Soni ha detto che un campanello d'allarme potrebbe essere rappresentato dal fatto che una persona con un'eruzione cutanea non risponde alla terbinafina dopo circa quattro settimane di trattamento.

Il CDC esorta gli operatori sanitari a contattare il proprio dipartimento di salute pubblica statale o locale se un'eruzione cutanea non risponde ai trattamenti di prima linea, in modo che i casi possano essere ulteriormente analizzati; fa notare che le tecniche di analisi utilizzate dalla maggior parte dei laboratori clinici di solito identificano erroneamente i casi di questa tigna come altri tipi.

Sebbene l'itraconazolo sembri funzionare quando i trattamenti di prima linea non hanno funzionato, può essere difficile da assorbire e non sempre interagisce bene con altri farmaci. Inoltre, può richiedere fino a 12 settimane per funzionare.

"Gli sforzi di stewardship antimicrobica sono essenziali per ridurre al minimo l'abuso e l'uso eccessivo di farmaci antimicotici e corticosteroidi prescritti e da banco", si legge nel rapporto.

Il CDC incoraggia inoltre i medici a educare i pazienti su come prevenire la diffusione della tigna.

Soni ha dichiarato di consigliare alle persone di non condividere vestiti, pettini o cappelli con chi ha un'eruzione cutanea e di evitare il contatto ravvicinato con chi ha la tigna.

Poiché i funghi amano gli ambienti caldi e umidi, asciugate bene i piedi tra una doccia e l'altra e indossate calze e scarpe.

Anche una buona igiene delle mani può essere utile, poiché l'infezione fungina si diffonde da pelle a pelle. Il fungo si trova nel terreno, quindi è importante indossare guanti o lavarsi bene le mani dopo aver fatto giardinaggio o scavato nella terra.

Le persone possono contrarre la tigna dopo aver accarezzato un animale da fattoria o anche un cane o un gatto infetto.

"Qualsiasi tipo di tigna fiorisce con il clima caldo e umido, soprattutto negli spogliatoi, nelle piscine coperte e in questo genere di ambienti", ha detto Soni.

Con il mondo sempre più caldo e umido, gli scienziati sostengono che probabilmente assisteremo a un numero maggiore di infezioni fungine di questo tipo. La preoccupazione, ovviamente, è che un numero ancora maggiore di infezioni sia resistente ai trattamenti più diffusi.

"Ci troviamo di fronte a un piccolo problema quando vediamo nuove specie che sono intrinsecamente resistenti ad alcuni dei nostri antimicotici più comuni", ha detto Soni.

